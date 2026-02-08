В районах проведения Олимпиады погибли четыре человека из-за схода лавин

Повышенная лавиноопасность в Альпах образовалась из-за повышения температуры после недавних снегопадов. В итальянских Альпах из-за схода лавин пострадали в общей сложности 14 человек

Четыре человека погибли в результате схода лавин в нескольких альпийских районах Италии, сообщает Rai.

Повышенная лавиноопасность в Альпах образовалась из-за повышения температуры после недавних снегопадов. В итальянских Альпах из-за схода лавин пострадали в общей сложности 14 человек.

В долине Фьемме (Трентино-Альто-Адидже), где проходят соревнования Олимпиады-2026 по лыжным гонкам, прыжкам с трамплина и лыжном двоеборье, в результате схода лавины погибли два человека.

В результате схода лавины в долине Вальтеллина (Ломбардия) погибли два ски-альпиниста, один находится в тяжелом состоянии. В долине Вальтеллина проводятся соревнования по горным лыжам, сноуборду, фристайлу и ски-альпинизму.

Лавины также сошли в областях Валле-д'Аоста и Пьемонте, где удалось избежать жертв.

Олимпиада проходит с 4 по 22 февраля.