Американская федерация рассказала о состоянии Линдси Вонн после падения на ОИ

Федерация рассказала о состоянии Вонн после падения на Олимпиаде

Ранее девушка жестко упала во время заезда, а после была эвакуирована вертолетом с трассы

Горнолыжница Линдси Вонн лежит после жесткое падения во время заезда на соревнованиях по скоростному спуску на Играх-2026 (Фото: IOC via Getty Images)

Американская горнолыжница Линдси Вонн находится в стабильном состоянии после падения во время заезда на соревнованиях по скоростному спуску на Олимпиаде в Италии. Об этом сообщает Федерация лыжных гонок и сноуборда США на своей странице в X.

«Линдси Вонн получила травму, но находится в стабильном состоянии и в надежных руках команды американских и итальянских врачей», — пишет пресс-служба.

Ранее спортсменка задела ворота во время заезда, ее развернуло, и она упала на высокой скорости. Подняться девушка не смогла. К ней сразу прибыла помощь, а после на трассу за ней прилетел вертолет и эвакуировал.

Линдси Вонн 41 год. Несмотря на разрыв передней крестообразной связки левого колена, полученный 30 января во время этапа Кубка мира в Швейцарии, спортсменка решила выступить на Играх в Италии. Тогда ее также увезли на вертолете.

Вонн — олимпийская чемпионка 2010 года в скоростном спуске, четырехкратная обладательница Большого хрустального глобуса (2008, 2009, 2010, 2012) и двукратная чемпионка мира. После завершения карьеры в 2019 году из-за травмы правого колена она вернулась в спорт в конце 2024 года после операции.