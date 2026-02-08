Федерация рассказала о состоянии Вонн после падения на Олимпиаде
Американская горнолыжница Линдси Вонн находится в стабильном состоянии после падения во время заезда на соревнованиях по скоростному спуску на Олимпиаде в Италии. Об этом сообщает Федерация лыжных гонок и сноуборда США на своей странице в X.
«Линдси Вонн получила травму, но находится в стабильном состоянии и в надежных руках команды американских и итальянских врачей», — пишет пресс-служба.
Ранее спортсменка задела ворота во время заезда, ее развернуло, и она упала на высокой скорости. Подняться девушка не смогла. К ней сразу прибыла помощь, а после на трассу за ней прилетел вертолет и эвакуировал.
Линдси Вонн 41 год. Несмотря на разрыв передней крестообразной связки левого колена, полученный 30 января во время этапа Кубка мира в Швейцарии, спортсменка решила выступить на Играх в Италии. Тогда ее также увезли на вертолете.
Вонн — олимпийская чемпионка 2010 года в скоростном спуске, четырехкратная обладательница Большого хрустального глобуса (2008, 2009, 2010, 2012) и двукратная чемпионка мира. После завершения карьеры в 2019 году из-за травмы правого колена она вернулась в спорт в конце 2024 года после операции.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026
Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины
Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах