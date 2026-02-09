 Перейти к основному контенту
Дело Эпштейна⁠,
0

Осло инициировал второе расследование на фоне публикации файлов Эпштейна

Сюжет
Дело Эпштейна
Мона Юул
Мона Юул (Фото: Лев Радин / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В Норвегии начали второе антикоррупционное расследование после публикации файлов финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними, сообщает Bloomberg со ссылкой на норвежское подразделение по борьбе с экономическими преступлениями (Oekokrim).

По данным подразделения, расследование ведется в отношении бывшего посла страны в Иордании и Ираке Моны Юул и ее мужа, дипломата и общественного деятеля Терье Рёд-Ларсена. Прошли обыски в двух квартирах, включая жилье одного из свидетелей. Юул предъявили обвинение в коррупции, Рёд-Ларсену — в пособничестве коррупции, пишет агентство.

Мона Юул ранее занимала дипломатические посты в Великобритании, Израиле и при ООН. Она заявила, что контакты с Эпштейном были связаны с деятельностью мужа, и признала, что следовало проявить большую осторожность. Рёд-Ларсен через адвоката также выразил сожаление по поводу этих связей.

В файлах Эпштейна нашли заказ о доставке на остров 1250 л серной кислоты
Политика
Фото:SOPA Images / Sipa USA / ТАСС

В начале февраля в Норвегии начали антикоррупционное расследование в отношении бывшего премьер-министра страны, экс-главы Норвежского Нобелевского комитета и бывшего генсека Совета Европы Турбьёрна Ягланда.

Основанием для проверки стали сведения из рассекреченных материалов, связанных с делом Эпштейна. В Oekokrim указали, что считают достаточными основания для расследования с учетом должностей, которые Ягланд занимал в период, охватываемый опубликованными документами.

Конкретные обвинения Ягланду предъявлены не были. Следствие намерено проверить возможное получение им подарков, оплату поездок и предоставление займов в связи с его прежними должностными полномочиями. Полиция также направила в МИД Норвегии запрос о снятии с Ягланда дипломатического иммунитета, предоставленного ему как бывшему руководителю международной организации.

После публикации файлов Эпштейна в конце января аналогичные расследования были начаты также в Турции, Литве и Польше.

Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Норвегия Джеффри Эпштейн расследование коррупция
Джеффри Эпштейн фото
Джеффри Эпштейн
финансист, организатор преступной сети
20 января 1953 года
