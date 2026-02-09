В файлах Эпштейна нашли заказ о доставке на остров 1250 л серной кислоты

Американский инвестиционный банкир Джеффри Эпштейн, осужденный за сексуальные преступления, в 2018 году заказал шесть 55-галлонных бочек (1249 литров) серной кислоты промышленного качества для доставки на свой остров, пишет британское бюро Intenational Business Times.

В документе из «файлов Эпштейна» — материалов его уголовного дела — от 6 декабря 2018 года был запрос на оплату около $5 тыс на эту поставку. Сумма также включает расходы на топливо и страховку для транспортировки.

В статье отмечается, что Эпштейн договорился о доставке серной кислоты именно в тот день, когда ФБР начало расследование по делу о торговле детьми в целях сексуальной эксплуатации.

Эпштейн был арестован в июле 2019 года по обвинению в организации сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. В августе Эпштейн покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда.

В 2008 году финансист уже обвинялся в склонении несовершеннолетних к проституции: тогда Эпштейн заключил сделку со следствием и получил 13 месяцев тюремного заключения.

Накануне Associated Press сообщило, что ФБР пришло к выводу о том, что Эпштейн подвергал сексуальному насилию несовершеннолетних девушек, но не был руководителем сутенерской сети.