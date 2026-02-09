 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Хинштейн рассказал о последствиях ударов по Рыльску и Хомутовке

Хинштейн: в Курской области беспилотники атаковали Рыльск и Хомутовку
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В Курской области в результате атак украинских беспилотников на поселок Хомутовка Хомутовского района и город Рыльск Рыльского района получили повреждения здания и транспортные средства, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Хинштейн.

«Обошлось без пострадавших», — уточнил губернатор.

В Хомутовке обломками дрона посекло два окна здания районной администрации и автомобиль, в Рыльске незначительные повреждения получили фасад магазина, остекление двух окон и автомобиль.

За ночь над регионами России сбили 69 беспилотников
Политика
Фото:Александр Река / ТАСС

В период с 9:00 мск 7 февраля до 7:00 мск 8 февраля силы ПВО перехватили и уничтожили 28 беспилотников над Курской областью, сообщил накануне Хинштейн. Он добавил, что ВСУ 23 раза нанесли артиллерийские удары по отселенным районам.

В результате атак в селе Дичня Курчатовского района повреждена крыша дачного дома. Никто не пострадал.

Губернатор уточнил, что украинские дроны десять раз атаковали Курскую область, сбрасывая взрывные устройства.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Постпред США при НАТО отверг слова Зеленского о сроках заключения мира

Центробанк создаст единую базу данных банковских карт россиян. Подробности

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

В Германии увидели позицию Европы «между молотом и наковальней» из-за США

ТАСС узнал о динамике состояния раненого генерала Алексеева

Премьер Японии после победы на выборах анонсировала изменение Конституции
Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Курская область Александр Хинштейн ВСУ Рыльск беспилотники
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, губернатор Курской области
26 октября 1974 года
Материалы по теме
При налете дронов на Курскую область погиб мужчина
Политика
Курскую область 20 раз за сутки атаковали артиллерией
Политика
Хинштейн рассказал, что освобожденные из плена жители приехали в Курск
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 92,01 (+0,97) Инвестиции, 17:36 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 77,65 (+0,6) Инвестиции, 17:36
Президент «Барселоны» ушел в отставку ради переизбрания Спорт, 19:34
В Госдуме предложили доработать поправки о лимите банковских карт Финансы, 19:34
Пашинян и Вэнс подписали соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере Политика, 19:29
Reuters узнал, что в новые санкции ЕС против России попадет порт в Грузии Политика, 19:14
Каллас оценила идею назначить спецпосланника ЕС на переговоры по Украине Политика, 19:07
Changan привезет в Россию кроссовер CS35 Max нового поколения Авто, 19:02
На экс-лидера «Тараканов» завели дело за нарушение закона об иноагентах Политика, 19:02
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Все канатные дороги на Эльбрусе закрыли из-за непогоды Общество, 19:00
«Галс-Цифра» запустила роботов-доставщиков в клубном доме «Космо 4/22» Пресс-релиз, 18:57
Депутат Госдумы подал жалобу на коллегу из-за прозвища Политика, 18:51
Рублевый стейблкоин A7A5 увеличил доходность до 15% годовых Крипто, 18:43
Т-Банк опубликовал программу всероссийского интенсива по финграмотности Радио, 18:40
Zeekr отзовет более 38 тыс. автомобилей 001 Авто, 18:40