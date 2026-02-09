Хинштейн рассказал о последствиях ударов по Рыльску и Хомутовке

Хинштейн: в Курской области беспилотники атаковали Рыльск и Хомутовку

В Курской области в результате атак украинских беспилотников на поселок Хомутовка Хомутовского района и город Рыльск Рыльского района получили повреждения здания и транспортные средства, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Хинштейн.

«Обошлось без пострадавших», — уточнил губернатор.

В Хомутовке обломками дрона посекло два окна здания районной администрации и автомобиль, в Рыльске незначительные повреждения получили фасад магазина, остекление двух окон и автомобиль.

В период с 9:00 мск 7 февраля до 7:00 мск 8 февраля силы ПВО перехватили и уничтожили 28 беспилотников над Курской областью, сообщил накануне Хинштейн. Он добавил, что ВСУ 23 раза нанесли артиллерийские удары по отселенным районам.

В результате атак в селе Дичня Курчатовского района повреждена крыша дачного дома. Никто не пострадал.

Губернатор уточнил, что украинские дроны десять раз атаковали Курскую область, сбрасывая взрывные устройства.