Хинштейн назвал число сбитых дронов ВСУ над Курской областью за сутки
Военные сбили 28 беспилотников различных типов над Курской областью за сутки 7–8 февраля, ВСУ 23 раза нанесли артиллерийские удары по отселенным районам. Об этом сообщает губернатор региона Александр Хинштейн в телеграм-канале.
«Всего в период с 9:00 7 февраля до 7:00 8 февраля сбито 28 вражеских беспилотников различных типов», — говорится в сообщении.
Хинштейн также уточнил, что беспилотники ВСУ десять раз атаковали Курскую область с помощью сброса взрывного устройства.
В результате атак в селе Дичня Курчатовского района у дачного дома повреждена крыша. Пострадавших нет.
Минобороны России утром 8 февраля сообщило о перехвате одного беспилотника самолетного типа над Курской областью.
