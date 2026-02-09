 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Вакцинация: когда и от чего прививаться⁠,
0

Глава ФМБА раскрыла сроки регистрации вакцины от аллергии

Глава ФМБА: вакцину от аллергии временно зарегистрируют во II квартале 2026-го
Сюжет
Вакцинация: когда и от чего прививаться
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Временная регистрация вакцины от аллергии запланирована на второй квартал 2026 года. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«Мы ожидаем временную регистрацию во втором квартале текущего года. Параллельно сейчас завершается набор пациентов для третьей фазы клинических исследований», — сказала Скворцова на пресс-конференции «Главное в науках о жизни: от открытий до реализации национальной стратегии».

Глава ФМБА отметила, что ведомство намерено подать вакцина на постоянную регистрацию после сезона опыления 2026 года.

В России разработали и подготовили к выпуску вакцину от ротавируса
Общество
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Речь идет о препарате «Аллергарда». Как отметила Скорцова, это первая в мире рекомбинантная аллерговакцина для лечения аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии.

ФМБА одобрило проведение клинических исследований препарата в середине августа 2024 года. В ноябре 2025-го стартовала третья фаза клинических исследований вакцины.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Постпред США при НАТО отверг слова Зеленского о сроках заключения мира

Центробанк создаст единую базу данных банковских карт россиян. Подробности

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

В Германии увидели позицию Европы «между молотом и наковальней» из-за США

ТАСС узнал о динамике состояния раненого генерала Алексеева

Премьер Японии после победы на выборах анонсировала изменение Конституции
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
вакцинация аллергия ФМБА Россия
Материалы по теме
Гинцбург объявил об окончании испытаний вакцины против ротавируса
Общество
Гинцбург рассказал о подготовке российской вакцины от меланомы
Общество
Российские ученые выпустили первые тестовые серии вакцины от рака
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 92,01 (+0,97) Инвестиции, 17:36 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 77,65 (+0,6) Инвестиции, 17:36
Президент «Барселоны» ушел в отставку ради переизбрания Спорт, 19:34
В Госдуме предложили доработать поправки о лимите банковских карт Финансы, 19:34
Пашинян и Вэнс подписали соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере Политика, 19:29
Reuters узнал, что в новые санкции ЕС против России попадет порт в Грузии Политика, 19:14
Каллас оценила идею назначить спецпосланника ЕС на переговоры по Украине Политика, 19:07
Changan привезет в Россию кроссовер CS35 Max нового поколения Авто, 19:02
На экс-лидера «Тараканов» завели дело за нарушение закона об иноагентах Политика, 19:02
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Все канатные дороги на Эльбрусе закрыли из-за непогоды Общество, 19:00
«Галс-Цифра» запустила роботов-доставщиков в клубном доме «Космо 4/22» Пресс-релиз, 18:57
Депутат Госдумы подал жалобу на коллегу из-за прозвища Политика, 18:51
Рублевый стейблкоин A7A5 увеличил доходность до 15% годовых Крипто, 18:43
Т-Банк опубликовал программу всероссийского интенсива по финграмотности Радио, 18:40
Zeekr отзовет более 38 тыс. автомобилей 001 Авто, 18:40