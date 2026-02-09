Глава ФМБА раскрыла сроки регистрации вакцины от аллергии

Глава ФМБА: вакцину от аллергии временно зарегистрируют во II квартале 2026-го

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Временная регистрация вакцины от аллергии запланирована на второй квартал 2026 года. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«Мы ожидаем временную регистрацию во втором квартале текущего года. Параллельно сейчас завершается набор пациентов для третьей фазы клинических исследований», — сказала Скворцова на пресс-конференции «Главное в науках о жизни: от открытий до реализации национальной стратегии».

Глава ФМБА отметила, что ведомство намерено подать вакцина на постоянную регистрацию после сезона опыления 2026 года.

Речь идет о препарате «Аллергарда». Как отметила Скорцова, это первая в мире рекомбинантная аллерговакцина для лечения аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии.

ФМБА одобрило проведение клинических исследований препарата в середине августа 2024 года. В ноябре 2025-го стартовала третья фаза клинических исследований вакцины.