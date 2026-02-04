В России разработали и подготовили к выпуску вакцину от ротавируса
В России разработали и подготовили к выпуску новую вакцину от ротавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на пленарном заседании Совета Федерации.
Ротавирус — это острая кишечная инфекция, она передается от человека к человеку как при контакте, чихании или кашле, так и через зараженные предметы. Также вирус можно подхватить, купаясь в водоеме, в том числе бассейне с хлорированной водой.
Симптомами заражения ротавирусной инфекцией являются высокая температура, сильные боли в животе, рвота, диарея. Как подчеркивает Роспотребнадзор, главная опасность болезни — в обезвоживании.
Работы над вакциной от ротавируса начались в апреле 2022 года. Тогда разработкой занимались сотрудники Ростовского научно-исследовательского института микробиологии и паразитологии. До последнего времени в практике использовались зарубежные вакцины от ротавируса: «РотаТек» (США) и «Ротарикс» (Бельгия). О планах разработать отечественную вакцину от ротавируса в России заявляли еще в 2019 году.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
ВЦИОМ: каждому пятому россиянину не доплатили за переработки
В Абу-Даби состоится второй раунд переговоров России, Украины и США
Трамп заявил, что Путин сдержал слово в вопросе приостановки ударов
Глава ЕК отправится в Австралию в феврале для заключения торговой сделки
США пригласили украинские компании к созданию сотен тысяч ударных дронов
NYT раскрыла вывод разведки США о крайней паранойе Си Цзиньпина