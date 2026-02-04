В России разработали и подготовили к выпуску вакцину от ротавируса

В России разработали и подготовили к выпуску новую вакцину от ротавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на пленарном заседании Совета Федерации.

Ротавирус — это острая кишечная инфекция, она передается от человека к человеку как при контакте, чихании или кашле, так и через зараженные предметы. Также вирус можно подхватить, купаясь в водоеме, в том числе бассейне с хлорированной водой.

Симптомами заражения ротавирусной инфекцией являются высокая температура, сильные боли в животе, рвота, диарея. Как подчеркивает Роспотребнадзор, главная опасность болезни — в обезвоживании.