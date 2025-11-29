В России началась третья фаза испытаний вакцины против аллергии на пыльцу
В России стартовала третья фаза клинических исследований вакцины для профилактики и лечения аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова, передает «РИА Новости».
«Мы начали третью фазу клинических исследований, и сейчас очень активно идет набор для клинических исследований третьей фазы», — отметила Скворцова.
По ее словам, объединенные первая и вторая фазы исследований уже успешно завершены. Этого достаточно для регистрации препарата с условием постоянного мониторинга его эффективности.
Специалисты определили эффективную дозу вакцины — 80 микрограммов. Препарат вводится подкожно пять раз с интервалом в четыре недели. Как пояснила Скворцова, исследования начались в октябре, чтобы успеть до начала сезона цветения березы, который обычно возникает в апреле.
Проведение клинических исследований ФМБА одобрило в середине августа 2024 года. Соответствующее разрешение агентству выдал Минздрав. Как сообщало ФМБА, вакцина не содержит нативного аллергена, что гарантирует ее безопасность. Доклинические исследования подтвердили эффективность препарата.
В ноябре 2024 года Скворцова сообщила, что препарат может появиться в России в 2025 году.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили