В России началась третья фаза испытаний вакцины против аллергии на пыльцу

В России стартовала третья фаза клинических исследований вакцины для профилактики и лечения аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова, передает «РИА Новости».

«Мы начали третью фазу клинических исследований, и сейчас очень активно идет набор для клинических исследований третьей фазы», — отметила Скворцова.

По ее словам, объединенные первая и вторая фазы исследований уже успешно завершены. Этого достаточно для регистрации препарата с условием постоянного мониторинга его эффективности.

Специалисты определили эффективную дозу вакцины — 80 микрограммов. Препарат вводится подкожно пять раз с интервалом в четыре недели. Как пояснила Скворцова, исследования начались в октябре, чтобы успеть до начала сезона цветения березы, который обычно возникает в апреле.

Проведение клинических исследований ФМБА одобрило в середине августа 2024 года. Соответствующее разрешение агентству выдал Минздрав. Как сообщало ФМБА, вакцина не содержит нативного аллергена, что гарантирует ее безопасность. Доклинические исследования подтвердили эффективность препарата.

В ноябре 2024 года Скворцова сообщила, что препарат может появиться в России в 2025 году.