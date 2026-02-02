 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

«Яндекс Go» дал рекомендации по заказу такси в морозы

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Москвичам следует планировать поездки на такси раньше начала вечернего часа пик, около 17:00, или после 20:00 из-за ожидаемых скачков спроса на такси в морозы. Также стоит обратить внимание на общественный транспорт. Об этом РБК сообщил сервис заказа такси «Яндекс Go».

В вечерний час пик ожидается повышенный спрос — при дефиците свободных водителей на возросшее число заказов автоматически применится повышающий коэффициент.

«При нехватке свободных водителей на возросшее число заказов автоматически появляется повышающий коэффициент и влияет на цену поездки. Базовые тарифы сервиса не меняются в морозы. Рекомендуем выезжать раньше начала часа пик, в районе 17:00, или после 20:00, а также выбирать общественный транспорт», — говорится в сообщении сервиса.

Высота снежного покрова в Москве увеличилась на 31 см за пять дней
Общество
Фото:Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Спрос на такси утром в понедельник был таким же высоким, как в дни снегопада, с 7:00 до 10:00 пассажиры чаще заказывали машины. По данным сервиса, на линию утром вышло на 3% меньше водителей, чем в прошедший понедельник.

Средний чек на поездки был на 5% ниже, чем во время снегопадов неделей ранее. Это объясняется тем, что тогда сильные осадки замедляли движение и ухудшали видимость на дорогах. Если сравнивать с обычным понедельником без осадков, длительность поездок сегодня увеличилась на 5%, отметили в компании.

Читайте РБК в Telegram.

Антонина Сергеева
Москва Яндекс Такси морозы Такси снегопад час пик
