0

Глава Севастополя поручил «вернуть в реальность» организаторов концертов

Сюжет
Военная операция на Украине
Михаил&nbsp;Развожаев
Михаил Развожаев (Фото: Razvozhaev / Telegram)

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил провести профилактическую работу с организаторами массовых мероприятий в городе. Он сообщил о планировании концертов и развлекательных акций без обязательного согласования с оперативным штабом общественной безопасности.

«Нельзя допускать, чтобы организаторы жили «в своей реальности» и игнорировали требования безопасности. Особенно когда речь идет о скоплении молодежи в условиях повышенной угрозы», — подчеркнул Развожаев на аппаратном совещании в правительстве города (цитата по «Севастополь.ру»).

Сибига назвал непризнание Крыма и Донбасса за Россией вопросом принципа
Политика
Крым

Как отметил губернатор, организаторы всех массовых мероприятий должны подавать заявку в департамент, а не анонсировать события через интернет или афиши.

В настоящий момент в Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Согласно постановлению правительства города, все массовые мероприятия в Севастополе с численностью участников более 100 человек подлежат обязательному рассмотрению на заседании оперативного штаба.

ФСБ показала видео с задержанным за подготовку теракта в Крыму
Политика

Ранее, 7 февраля, Развожаев запретил проведение концерта тиктокера Ивана Золо, объяснив свое решение тем, что организаторы не согласовали концерт с департаментом общественной безопасности.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Персоны
Плугина Ирина
Севастополь Михаил Развожаев массовые мероприятия запреты
Михаил Развожаев фото
Михаил Развожаев
политик, губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года
