Глава Севастополя поручил «вернуть в реальность» организаторов концертов
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил провести профилактическую работу с организаторами массовых мероприятий в городе. Он сообщил о планировании концертов и развлекательных акций без обязательного согласования с оперативным штабом общественной безопасности.
«Нельзя допускать, чтобы организаторы жили «в своей реальности» и игнорировали требования безопасности. Особенно когда речь идет о скоплении молодежи в условиях повышенной угрозы», — подчеркнул Развожаев на аппаратном совещании в правительстве города (цитата по «Севастополь.ру»).
Как отметил губернатор, организаторы всех массовых мероприятий должны подавать заявку в департамент, а не анонсировать события через интернет или афиши.
В настоящий момент в Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Согласно постановлению правительства города, все массовые мероприятия в Севастополе с численностью участников более 100 человек подлежат обязательному рассмотрению на заседании оперативного штаба.
Ранее, 7 февраля, Развожаев запретил проведение концерта тиктокера Ивана Золо, объяснив свое решение тем, что организаторы не согласовали концерт с департаментом общественной безопасности.
