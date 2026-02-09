Глава Севастополя поручил «вернуть в реальность» организаторов концертов

Михаил Развожаев (Фото: Razvozhaev / Telegram)

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил провести профилактическую работу с организаторами массовых мероприятий в городе. Он сообщил о планировании концертов и развлекательных акций без обязательного согласования с оперативным штабом общественной безопасности.

«Нельзя допускать, чтобы организаторы жили «в своей реальности» и игнорировали требования безопасности. Особенно когда речь идет о скоплении молодежи в условиях повышенной угрозы», — подчеркнул Развожаев на аппаратном совещании в правительстве города (цитата по «Севастополь.ру»).

Как отметил губернатор, организаторы всех массовых мероприятий должны подавать заявку в департамент, а не анонсировать события через интернет или афиши.

В настоящий момент в Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Согласно постановлению правительства города, все массовые мероприятия в Севастополе с численностью участников более 100 человек подлежат обязательному рассмотрению на заседании оперативного штаба.

Ранее, 7 февраля, Развожаев запретил проведение концерта тиктокера Ивана Золо, объяснив свое решение тем, что организаторы не согласовали концерт с департаментом общественной безопасности.