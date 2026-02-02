 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

ФСБ показала видео с задержанным за подготовку теракта в Крыму

ФСБ показала видео с задержанным за подготовку теракта в Крыму
Video

ФСБ предотвратила теракт в административном здании ведомства в Крыму: подозреваемый готовил его по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

На кадрах видно, как подозреваемый готовился к теракту, как его ведут задержанного и как его допрашивают. По данным ФСБ, задержанного зовут И. Кринов (полностью его имя не называют).

Против И. Кринова возбудили дела по статьям:

ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (покушение на теракт) — до 15 лет лишения свободы;

ч. 4 ст. 205.1 (содействие терроризму) — до пожизненного;

ч. 3 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатки) — до 12 лет.

По данным следствия, с крымчанином через Telegram связался куратор из ССО ВСУ, выдававший себя за сотрудника ФСБ. Он поручил принести в здание портативную колонку с функцией записи якобы для выявления «предателей».

