ФСБ показала видео с задержанным за подготовку теракта в Крыму

Video

ФСБ предотвратила теракт в административном здании ведомства в Крыму: подозреваемый готовил его по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

На кадрах видно, как подозреваемый готовился к теракту, как его ведут задержанного и как его допрашивают. По данным ФСБ, задержанного зовут И. Кринов (полностью его имя не называют).

Против И. Кринова возбудили дела по статьям: ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (покушение на теракт) — до 15 лет лишения свободы; ч. 4 ст. 205.1 (содействие терроризму) — до пожизненного; ч. 3 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатки) — до 12 лет.

По данным следствия, с крымчанином через Telegram связался куратор из ССО ВСУ, выдававший себя за сотрудника ФСБ. Он поручил принести в здание портативную колонку с функцией записи якобы для выявления «предателей».