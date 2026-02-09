Глава Росавиации назвал выгоду США от возобновления авиарейсов в Россию

Фото: GagoDesign / Shutterstock

Росавиация готова возобновить прямое авиасообщение с США при условии взаимного снятия ограничений для перевозчиков, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров в эфире канала «Россия 24».

Он отметил, что Соединенные штаты первые ввели ограничения для российских перевозчиков, Россия закрыла небо для американских авиакомпаний в качестве «зеркальной меры». «При возобновлении авиасообщения мы, конечно, должны в первую очередь руководствоваться снятием этих ограничений. Тем, что наши воздушные суда, которые там прибудут, не будут арестованы. Будет произведен весь комплекс обслуживания воздушного судна», — добавил Ядров.

Глава Росавиации также заметил, что американские авиакомпании после снятия ограничений окажутся в более выгодных условиях и будут быстрее пролетать маршруты, российским же рейсам придется преодолевать всю Европу. «У американских авиакомпаний будут более комфортные условия, они будут просто быстрее добираться до Москвы. А наши авиакомпании будут облетать Европу, и этот тоже вопрос стоит на повестке», — сказал он.

Соединенные штаты закрыли воздушное пространство для российских самолетов в начале марта 2022 года, до этого аналогичным образом поступил Евросоюз. Россия зеркально ответила в отношении 36 стран, включая США, запретив полеты без специального разрешения Росавиации или МИДа.

Американские перевозчики лишились возможности использовать кроссполярные маршруты, соединяющие Северную Америку со странами Восточной и Юго-Восточной Азии через воздушное пространство России. Перелет через них экономил время и топливо для авиалайнеров, следующих между США и множеством стран.

Авиакомпаниям США пришлось сократить количество перевозимых пассажиров и грузов и скорректировать маршруты для транстихоокеанских полетов, чтобы обеспечить самолетам места для посадки в случае чрезвычайной ситуации. Было также отложено открытие более десятка новых маршрутов в Мумбаи, Токио, Сеул и другие города.

Российским воздушным пространством активно пользуются китайские перевозчики в рейсах до США и обратно, писал Reuters. При использовании этого маршрута китайские авиакомпании тратят меньше времени на полет и расходуют меньше топлива. Это ставит американских перевозчиков в неравное положение, считает Вашингтон, так как для них российское воздушное пространство закрыто. В связи с этим президент США Дональд Трампа предлагал запретить китайским самолетfм, направляющимся в США, совершать полеты над Россией.

МИД Китая заявлял, что инициатива нанесет вред самим же американцам.