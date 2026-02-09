Рособрнадзор запретил прием в один вуз и предупредил шесть о нарушениях
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) запретила прием в Кисловодский гуманитарно-технический институт в связи с неисполнением ранее выданного предписания, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Решение принято в соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
Кроме того, ведомство объявило предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложило принять меры по их соблюдению в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования шести вузам. В их числе:
- Высшая инженерно-конструкторская школа (Технический университет);
- Байкальский гуманитарный институт;
- Межгосударственная образовательная организация высшего образования Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого Президента РФ Б.Н. Ельцина;
- Московский университет «Синергия»;
- Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой;
- Орловский государственный институт культуры.
В начале февраля Рособрнадзор объявил предостережения 11 вузам и предложил принять меры для их соблюдения в рамках федерального контроля.
Предупреждения получили: Московский международный университет, Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина, Институт международных связей, Столичная финансово-гуманитарная академия, Московская академия предпринимательства, Институт театрального искусства им. П. М. Ершова, Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта, Уральский институт коммерции и права, Камский институт гуманитарных и инженерных технологий, Санкт-Петербургская академия художеств им. Ильи Репина и Московский университет им. С. Ю. Витте.
По данным Единого реестра контрольных мероприятий, ряд вузов не опубликовал обязательную информацию, включая сведения о лицензии на образовательную деятельность.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Маск пообещал оплатить адвокатов тем, кто расскажет правду об Эпштейне
Politico сообщило о переломной неделе кризисной дипломатии в Европе
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Куба предупредила об отсутствии топлива для авиакомпаний на месяц. Подробности
FT: в январе пусковые установки Patriot у ВСУ были пустыми из-за дефицита ракет
Bloomberg: Стармер может уйти в отставку в течение недели