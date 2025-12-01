 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Рособрнадзор объявил предостережения СПбГУ и двум вузам

Здание СПбГУ
Здание СПбГУ (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) направила предостережения трем российским вузам о недопустимости нарушения обязательных требований, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Предостережения получили:

  • Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ);
  • Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ);
  • Волгоградский государственный аграрный университет (ВолГАУ).

Согласно записи в Едином реестре контрольных надзорных мероприятий, предостережение в адрес СПбГУ было вынесено на основании проверки, проведенной с 5 по 18 ноября 2025 года.

В частности, было установлено, что руководство СПбГУ приняло нормативные акты «не в соответствии с законодательством Российской Федерации» — речь идет о Правилах обучения по основным образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего профессионального образования.

«Перевод из исходного вуза в принимающий допускается не ранее, чем после прохождения первой промежуточной аттестации в исходном вузе, а также при наличии в принимающем вузе вакантных мест», — напомнили в Рособрнадзоре.

Рособрнадзор объявил предостережение университету «Синергия» и двум вузам
Общество
Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

В адрес МГЛУ предостережение было объявлено по результатам проведения надзорного наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), проведенного с 10 по 20 ноября 2025 года.

В частности, также было установлено, что столичный вуз принял локальные нормативные акты «не в соответствии с законодательством Российской Федерации» — речь идет о «порядке перевода обучающихся по образовательным программам высшего образования соответствующего уровня в ФГБОУ ВО МГЛУ и перевода обучающихся в другую организацию, реализующую образовательные программы высшего образования соответствующего уровня». Это следует из описания вынесенного предостережения в Едином реестре контрольных надзорных мероприятий.

Что касается волгоградского вуза, то руководство ВолГАУ, по данным Рособрнадзора, не предоставило ряду граждан преимущественное право зачисления «на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования при условии успешного прохождения вступительных испытаний (в случае их проведения) и при прочих равных условиях». Кроме того, из вуза отчисляют обучающихся по основаниям, не предусмотренным законом, следует из описания предостережения.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Денис Малышев
Рособрнадзор вузы предостережение СПбГУ
Материалы по теме
Рособрнадзор раскрыл, сколько детей мигрантов смогли поступить в школы
Общество
Суд отказал «Шанинке» в иске против Рособрнадзора
Общество
Рособрнадзор предупредил 10 вузов о нарушениях
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 15:37 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 15:37
Как учитывать ключевую ставку при инвестировании РБК и ПСБ, 16:26
Белоруссия обвинила Литву в запуске дрона в Польшу Политика, 16:23
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Псковские таможенники передали Минобороны изъятые на границе автомобили Общество, 16:13
Где и как сегодня готовят «бирюзовых воротничков» для химпрома Дискуссионный клуб, 16:11
Airbus столкнулся с новой проблемой качества на самолетах Бизнес, 16:10
В Минске выразили протест Литве из-за запуска дрона над Белоруссией Политика, 16:09
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Ведущую из ЮАР арестовали за попытку участия в боях на Украине Политика, 16:08
Разрешите команде злиться. Почему эти эмоции важны для успеха Образование, 16:03
Военная операция на Украине. Карта Политика, 16:02
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Инвесторы за месяц вывели из биткоин-ETF в США $3,5 млрд Крипто, 16:00
Семье Никиты Симоняна передали золотую медаль Героя Труда Спорт, 15:58
Reuters выяснил средний возраст украинских военных Политика, 15:57