Рособрнадзор объявил предостережения СПбГУ и двум вузам

Здание СПбГУ (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) направила предостережения трем российским вузам о недопустимости нарушения обязательных требований, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Предостережения получили:

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ);

Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ);

Волгоградский государственный аграрный университет (ВолГАУ).

Согласно записи в Едином реестре контрольных надзорных мероприятий, предостережение в адрес СПбГУ было вынесено на основании проверки, проведенной с 5 по 18 ноября 2025 года.

В частности, было установлено, что руководство СПбГУ приняло нормативные акты «не в соответствии с законодательством Российской Федерации» — речь идет о Правилах обучения по основным образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего профессионального образования.

«Перевод из исходного вуза в принимающий допускается не ранее, чем после прохождения первой промежуточной аттестации в исходном вузе, а также при наличии в принимающем вузе вакантных мест», — напомнили в Рособрнадзоре.

В адрес МГЛУ предостережение было объявлено по результатам проведения надзорного наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), проведенного с 10 по 20 ноября 2025 года.

В частности, также было установлено, что столичный вуз принял локальные нормативные акты «не в соответствии с законодательством Российской Федерации» — речь идет о «порядке перевода обучающихся по образовательным программам высшего образования соответствующего уровня в ФГБОУ ВО МГЛУ и перевода обучающихся в другую организацию, реализующую образовательные программы высшего образования соответствующего уровня». Это следует из описания вынесенного предостережения в Едином реестре контрольных надзорных мероприятий.

Что касается волгоградского вуза, то руководство ВолГАУ, по данным Рособрнадзора, не предоставило ряду граждан преимущественное право зачисления «на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования при условии успешного прохождения вступительных испытаний (в случае их проведения) и при прочих равных условиях». Кроме того, из вуза отчисляют обучающихся по основаниям, не предусмотренным законом, следует из описания предостережения.