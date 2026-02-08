Долецкая оценила идею ввести строгий дресс-код в театрах

 Перейти к основному контенту
Людям стоит задуматься об отказе от вызывающих повседневных предметов гардероба в театре, но прописывать конкретный регламент в строгих формулировках нелепо, считает Долецкая. Ввести в театрах дресс-код ранее предложил Цискаридзе

Video

Люди нередко «неадекватно» одеваются в театр, но «стиль, культура и порода» никогда не воспитывались наказанием, заявила Алена Долецкая, первый главный редактор российской версии журнала Vogue (1998–2010) в эфире программы ЧЭЗ на телеканале РБК.

В маленьких камерных театрах, где спектакли часто проходят днем, «платье в пол и в перьях» никто не ожидает увидеть, подчеркнула Долецкая. Когда речь идет о крупных академических театрах, стоит подумать «хотя бы об отсутствии обтягивающих маек с надписями» и «замызганных» кроссовок, считает она.

По ее мнению, руководитель театра имеет право определять, какими именно он хотел бы видеть своих зрителей. Например, призыв одеться определенным образом можно прописать в билете, предложила она. Тем не менее прописывать конкретный регламент в духе «коктейльное платье 2 см ниже колена, не выше» нелепо, считает Долецкая.

Цискаридзе предложил ввести дресс-код для входа в театр
Life
Большой Театр

Артист балета, народный артист России Николай Цискаридзе предложил ввести дресс-код в российских театрах. По его мнению, внешний вид посетителей культурных учреждений должен быть регламентирован Минкультуры.

Стилист Влад Лисовец в эфире телеканала РБК отметил, что отдельные проявления повседневного внешнего вида, например, у мужчин, когда они ходят по городу в пляжных шортах с оголенным торсом, выглядят вызывающе. Появляться в общественных заведениях в таком виде, безусловно, нельзя, однако прямо ограничивать граждан и заставлять их делать что-либо также было бы неправильно, считает он. Кроме того, может случиться так, что у человека нет другой одежды. В таком случае следует радоваться, что тот смог посетить театр, считает Лисовец.

В Кремле ранее, комментируя инициативу о дресс-коде, ранее отмечали, что насаждать культуру поведения неправильно, ее нужно развивать. Важно сделать так, чтобы людям было стыдно приходить в театр в неприличном виде, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

