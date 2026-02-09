Глава МИД Эстонии посоветовал президенту говорить о планах не через СМИ

Маргус Цахкна (Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Если у президента Эстонии Алара Кариса есть предложения по изменению внешней политики, то надо сообщать о них на переговорах, а не через СМИ, заявил глава МИД республики Маргус Цахкна в интервью Vikerraadio.

«Пока таких предложений мы не получали», — заявил он.

Министра спросили, есть ли у него план встретиться с президентом Карисом и «обсудить все», на что он ответил, что не имеет «ничего против».

«Завтра рано утром я отправляюсь в Испанию на двустороннюю встречу, а затем на Мюнхенскую конференцию по безопасности, где соберутся все внешнеполитические лидеры мира», — сказал Цахкна.

Ранее Bloomberg писал, чтов Эстонии между правительством и президентом возник раскол по вопросу о возможном возобновлении контактов с Россией. Ранее Карис поддержал идею назначить спецпосланника от ЕС для возобновления контактов с Москвой. Карис отметил, что Европа должна была инициировать переговорный процесс, но «немного опоздала», поэтому ее место за переговорным столом занял президент США Дональд Трамп.

Премьер Эстонии Кристен Михал в свою очередь заявил, что прямые переговоры с Москвой «неуместны», и выразил мнение, что «в случае с Россией работает только давление».

Премьер-министр Латвии Эвика в этом вопросе также встала на сторону Кариса. Цахкна еще в начале года раскритиковал идею создания должности спецпосланника ЕС по России, назвав ее опасной.