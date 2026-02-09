Алиханов рассказал об интересе стран Ближнего Востока к Су-57Э
Ближневосточные страны проявляют интерес к российскому истребителю Су-57Э, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов, передает ТАСС.
Министр отметил, что российский истребитель является «одной из лучших машин в мире, если не лучшей на данный момент». «К ней есть большой интерес, но уже есть, собственно говоря, контракты, но раскрывать их детали я не буду», — добавил Алиханов.
Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, отличающийся малой заметностью и повышенной маневренностью. Су-57Э является его экспортной модификацией.
Первым покупателем экспортной модели истребителя пятого поколения стал Алжир, поставка планировалась в конце 2025 года
В ноябре истребитель Су-57Э был продемонстрирован на выставке Dubai Airshow.
По словам главы «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, в 2026 году Россия планирует поставить Су-57Э зарубежным партнерам.
