Россия в 2026 году поставит зарубежным партнерам истребители Су-57Э
Россия в 2026 году планирует поставить зарубежным партнерам истребители пятого поколения Су-57Э. Об этом сообщил глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, передает «Интерфакс».
«Рособоронэкспорт» также рассчитывает на новые контракты по этому самолету.
Истребитель в экспортной модификации Су-57Э был продемонстрирован в Дубае на Dubai Airshow 2025.
В ноябре 2025 года сообщалось, что Россия впервые поставила истребителей пятого поколения Су-57 зарубежному заказчику.
