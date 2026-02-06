 Перейти к основному контенту
Россия в 2026 году поставит зарубежным партнерам истребители Су-57Э

Михеев: Россия в 2026 году планирует поставить зарубежным партнерам Су-57Э
Истребитель Су-57Э
Истребитель Су-57Э (Фото: Нина Падалко / РИА Новости)

Россия в 2026 году планирует поставить зарубежным партнерам истребители пятого поколения Су-57Э. Об этом сообщил глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, передает «Интерфакс».

«Рособоронэкспорт» также рассчитывает на новые контракты по этому самолету.

Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, отличающийся малой заметностью и повышенной маневренностью. Первые испытания самолета прошли в декабре 2019 года. Истребитель использовался российскими воздушно-космическими силами (ВКС) в зоне спецоперации на Украине.

Су-57 поднялся в небо с двигателем пятого поколения
Технологии и медиа
Фото:пресс-служба ПАО «ОАК»

Истребитель в экспортной модификации Су-57Э был продемонстрирован в Дубае на Dubai Airshow 2025.

В ноябре 2025 года сообщалось, что Россия впервые поставила истребителей пятого поколения Су-57 зарубежному заказчику.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Су-57 истребители Россия вооружение экспорт
