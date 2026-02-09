Мэр Горловки сообщил о гибели командира батальона «Арбат»
Командир отдельного батальона специального назначения «Арбат» Айк Гаспарян погиб при выполнении боевого задания, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в телеграм-канале.
«Сегодня при выполнении боевого задания пал смертью храбрых командир ОБСпН «Арбат» Айк «Абрек»! Вечная память!» — написал Приходько.
Батальон «Арбат», или «Армянский батальон», входит в состав интернациональной бригады «Пятнашка», он был создан в 2022 году Арменом Саркисяном. Сам Саркисян умер после взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве в феврале 2025 года.
Летом 2023 года «Арбат» заключил контракт с Минобороны России, его командующим стал Айк Гаспарян. До этого он служил в ЧВК «Вагнер». В 2022 году президент России Владимир Путин наградил Гаспаряна медалью «За отвагу». Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, военный «проявил геройство в ходе специальной военной операции, что было отмечено государственной наградой».
