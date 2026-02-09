Суд в Москве заблокировал два сервиса по «оптимизации налогов»

Суд в Москве принял решение заблокировать два сайта, которые предлагали услуги по незаконной «оптимизации» налогов, передает «РИА Новости».

Сервисы оказывали услуги по подделке документов, предоставляющих плательщикам НДС право на налоговые вычеты по операциям, которые в действительности не были совершены. Уточняется, что доменные имена были зарегистрированы за пределами России — в Ирландии и на Виргинских островах.

«Данное решение является основанием для внесения интернет-сайтов в единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов,...содержащих информацию, распространение которой запрещено», — говорится в документе, который приводит «РИА Новости».

С 1 января 2026 года в России вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, согласно которым налог на добавленную стоимость (НДС) увеличился с 20% до 22%.