Налоги для юридических лиц
0

Путин поручил добиться значимого роста собираемости налогов

Сюжет
Налоги для юридических лиц в 2026 году
Правительство России совместно с Центробанком должны будут добиться в 2026 году значимого повышения собираемости налогов за счет «обеления» отдельных секторов экономики. Такое поручение дал президент Владимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Неменов / Reuters)

Президент России Владимир Путин поручил добиться значимого повышения собираемости налогов в 2026 году. Это следует из опубликованного перечня указаний по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Поручение дано правительству России, Центробанку и исполнительным органам власти. Совместно ни должны реализовать план мероприятий по «обелению» отдельных секторов экономики. Показатели эффективности будут установлены исходя из достигнутых в 2021 году значений собираемости налогов «с учетом изменения параметров налогообложения».

Также кабмину и ЦБ поручено улучшить условия деятельности добросовестных участников экономических отношений «в результате проведения мероприятий, предусмотренных Планом».

Путин поставил задачу, «чтобы ничего в тень не уходило» при повышении НДС
Экономика
Фото:Кристина Кормилицына / РИА Новости

Кроме того, Путин поручил добиться повышения производительности труда в ключевых отраслях реального сектора экономики с наибольшей занятостью, но низким показателем производительности труда.

Вместе с тем правительству необходимо добиться ускоренного внедрения перспективных технологий в экономику, социальную сферу и сферу госуправления. Из документа следует, что особое внимание нужно будет обратить на необходимость применения ИИ, цифровых платформ и автономных систем.

Доклад по этой теме Путин ждет до 1 июля 2026 года.

Налоги-2026: топ-5 ключевых нововведений для бизнеса
Фото:Наталья Селиверстова / РИА Новости

В конце декабря 2025 года вице-премьер Александр Новак заявил, что уменьшение доли теневого сектора в российской экономике даст возможность с 2027-го дополнительно получать в бюджеты всех уровней до 1 трлн руб. Министр финансов Антон Силуанов называл снижение объемов «теневого, серого сектора» в экономике России одной из важнейших задач на 2026 год.

С 1 января 2026 года в России с 20% до 22% подняли налог на добавленную стоимость (НДС). В законопроекте о его повышении говорилось, что это позволит обеспечить дополнительные поступления в бюджет в размере 1,187 трлн руб. в 2026 году, 1,559 трлн руб. — в 2027-м и 1,677 трлн руб. — в 2028-м. Деньги, в том числе, направят на обеспечение обороны и безопасности России. При этом для социально-значимых товаров сохранится НДС в 10%.

Порог выручки для уплаты НДС — 20 млн рублей: как пересчитать финмодель
При переходе на НДС возрастает нагрузка на штатных специалистов, поэтому может потребоваться привлечение внешних консультантов по НДС

Романов Илья
Владимир Путин налоги
Владимир Путин
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Александр Новак
Александр Новак
политик, вице-премьер России
23 августа 1971 года
Антон Силуанов
Антон Силуанов
политик, экономист, министр финансов России
12 апреля 1963 года
