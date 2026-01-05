Путин поручил добиться значимого роста собираемости налогов

Налоги для юридических лиц в 2026 году

Правительство России совместно с Центробанком должны будут добиться в 2026 году значимого повышения собираемости налогов за счет «обеления» отдельных секторов экономики. Такое поручение дал президент Владимир Путин

Владимир Путин (Фото: Александр Неменов / Reuters)

Президент России Владимир Путин поручил добиться значимого повышения собираемости налогов в 2026 году. Это следует из опубликованного перечня указаний по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Поручение дано правительству России, Центробанку и исполнительным органам власти. Совместно ни должны реализовать план мероприятий по «обелению» отдельных секторов экономики. Показатели эффективности будут установлены исходя из достигнутых в 2021 году значений собираемости налогов «с учетом изменения параметров налогообложения».

Также кабмину и ЦБ поручено улучшить условия деятельности добросовестных участников экономических отношений «в результате проведения мероприятий, предусмотренных Планом».

Кроме того, Путин поручил добиться повышения производительности труда в ключевых отраслях реального сектора экономики с наибольшей занятостью, но низким показателем производительности труда.

Вместе с тем правительству необходимо добиться ускоренного внедрения перспективных технологий в экономику, социальную сферу и сферу госуправления. Из документа следует, что особое внимание нужно будет обратить на необходимость применения ИИ, цифровых платформ и автономных систем.

Доклад по этой теме Путин ждет до 1 июля 2026 года.

В конце декабря 2025 года вице-премьер Александр Новак заявил, что уменьшение доли теневого сектора в российской экономике даст возможность с 2027-го дополнительно получать в бюджеты всех уровней до 1 трлн руб. Министр финансов Антон Силуанов называл снижение объемов «теневого, серого сектора» в экономике России одной из важнейших задач на 2026 год.

С 1 января 2026 года в России с 20% до 22% подняли налог на добавленную стоимость (НДС). В законопроекте о его повышении говорилось, что это позволит обеспечить дополнительные поступления в бюджет в размере 1,187 трлн руб. в 2026 году, 1,559 трлн руб. — в 2027-м и 1,677 трлн руб. — в 2028-м. Деньги, в том числе, направят на обеспечение обороны и безопасности России. При этом для социально-значимых товаров сохранится НДС в 10%.