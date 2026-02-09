Выживший в Охотском море Пичугин частично признал вину в гибели родных

Михаил Пичугин (Фото: Правительство Магаданской области / VK)

Дрейфовавший более двух месяцев в Охотском море Михаил Пичугин изменил показания по делу и частично признал вину в гибели родных — брата и племянника, сообщает «РИА Новости» из зала суда.

На заседании Пичугин рассказал о нарушениях, касающихся подделки документов и превышения допустимой дальности выхода в море.

«По статье 327 (статье Уголовного кодекса. — РБК) — подделка идентификационных номеров и внесение данных <…> По 263-й — нарушил, 1,6 мили <...> Из-за меня погибли мои родственники», — сказал он.

В начале прошлого года следователи предъявили Пичугину обвинение в нарушении правил безопасности при эксплуатации водного транспорта (ст. 263 Уголовного кодекса). Мужчина признался лишь в совершении административного правонарушения — выходе за пределы разрешенного от берега расстояния.

Пичугин находился в лодке с заглохшим мотором в Охотском море почти 70 дней — с 9 августа по 14 октября 2024 года. Его случайно спасли местные рыбаки у берегов Камчатки. На лодке с Пичугиным были найдены тела еще одного взрослого мужчины и 15-летнего подростка — брата и племянника мужчины. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Мать Пичугина попросила суд дать ему условный срок. «У меня двоих — внука и сына — забрали», — сказала она.