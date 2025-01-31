СК обвинил путешественника Пичугина в неправильной эксплуатации судна

Михаил Пичугин (Фото: gov49 / Telegram)

Следователи предъявили обвинение в нарушении правил безопасности при эксплуатации водного транспорта путешественнику Михаилу Пичугину, пережившему двухмесячный дрейф в Охотском море. Об этом сообщил руководитель отдела криминалистики Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Станислав Асташенко, передает ТАСС.

По его словам, Пичугину предъявили обвинение по ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта), что повлекло за собой смерть двух лиц. Санкции статьи предусматривают наказание в виде принудительных работ до пяти лет или лишения свободы до семи лет.

Расследование дела уже находится на завершающей стадии. Асташенко пояснил, что Пичугин во время плавания грубо нарушил ряд правил безопасности. В частности, подвесной мотор судна был в неудовлетворительном состоянии из-за неправильной эксплуатации.

Михаил Пичугин летом 2024 года вместе с родным братом Сергеем и племянником Ильей отправились в путешествие к Шантарским островам, чтобы посмотреть на китов. На катамаране «Байкат» от мыса Перовского в Николаевском районе Хабаровского края они плыли в сторону Охи на север Сахалина через Сахалинский залив. Однако 9 августа связь с ними была потеряна.

Лодку в акватории Охотского моря вблизи села Усть-Хайрюзово Камчатского края случайно заметил экипаж супертраулера — судно зафиксировали на радаре, но приняли за мелкий мусор или буй. Племянник Пичугина умер от обезвоживания и переохлаждения, а его отец умер впоследствии. Сам Михаил, которого доставили в больницу, впоследствии говорил журналистам, что спасся «с Божьей помощью». Он собирал дождевую воду, чтобы утолить жажду.