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Политика ,  
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Выживший после дрейфа на катамаране признал административное нарушение

Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура
Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

Выживший после 67-дневного дрейфа на катамаране в Охотском море Михаил Пичугин признался в совершении административного правонарушения — выходе за пределы разрешенного от берега расстояния, сообщил агентству «РИА Новости» его адвокат Андрей Назаров.

«Он (Пичугин. — РБК) действительно признает тот факт, что он вышел за пределы разрешенных законодательством [для данного типа маломерных судов удаления] трех километров от берега», — сказал адвокат.

Ранее правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса России — нарушение Правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

При этом изданию «Аргументы и факты» Назаров уточнил, что Пичугин «не признавал себя виновным по той статье Уголовного кодекса, по которой возбудили дело». Он подчеркнул, что следователи ведут проверку «всех фактов» в рамках дела.

РБК обратился за комментарием к адвокату Андрею Назарову.

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Михаил Пичугин

4 августа трое туристов, Пичугин и его брат Сергей с сыном, 15-летним Ильей, вышли в море на лодке катамаранного типа «Байкат 470» к Шантарским островам посмотреть на китов. 9 августа они отправились обратно. С собой они взяли теплую одежду, спасательные жилеты, пиротехнический сигнальный огонь, 20 л воды и еду. В какой-то момент связь с лодкой прервалась, а сами путешественники вовремя не вернулись.

Первым от переохлаждения и обезвоживания умер Илья, а спустя еще десять дней скончался его отец. Лодку с Пичугиным и телами его спутников обнаружили 14 октября.

Спасшийся мужчина заявил, что выжил «с Божьей помощью». Он собирал дождевую воду, чтобы справиться с жаждой. Отвечая на вопрос о случившемся, он рассказал, что у катамарана «открутились» якоря, сломались мотор и весла, поэтому управлять ею было невозможно.

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Теги
катамаран дрейф Охотское море вина
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