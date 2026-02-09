 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Тело пропавшего под Саратовом мальчика случайно нашел тракторист

«ЛизаАлерт» о поисках подростка под Саратовом: перемещаться было крайне тяжело
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Поиски подростка, пропавшего в Ровенском районе Саратовской области, были сложными из-за погодных условий. Об этом ТАСС рассказал председатель отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.

Тело мальчика случайно обнаружил тракторист, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «В поле нашли замерзшим. Случайно обнаружил местный житель, тракторист», — рассказал собеседник агентства.

Поиски мальчика закончились 9 февраля. Они затруднялись тем, что проходили на природе, где высота снежного покрова выше колена, — ходить по нему было тяжело. Сначала поисками управляли добровольцы саратовского подразделения, затем — волонтеры из Москвы. Подростка нашли погибшим.

Его тело случайно обнаружил тракторист. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «В поле нашли замерзшим. Случайно обнаружил местный житель, тракторист», — рассказали агентству.

Поиски, по словам источника, велись в Ровенском районе и населенных пунктах в районе трассы Р-229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград.

Экс-депутат Госдумы Герасименко пропал во время прогулки с собакой
Общество
Фото:lizaalert_real / VK

5 февраля мальчик ушел из дома в селе Привольное, расположенном на левом берегу Волги. В тот же день его начала искать полиция. К поискам впоследствии подключились волонтеры из шести регионов. Также в них участвовали местные жители. В поисках использовали беспилотники и снегоходы. Следствие возбудило уголовное дело об убийстве.

Тело подростка нашли в семи км от села Ревино на противоположном берегу Волги. Телесных повреждений на нем не было. На месте работала следственно-оперативная группа. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

В конце января подросток ушел из дома в Красноярском крае. Об этом сообщил его отец, который, вернувшись с работы, не обнаружил ребенка. Также он заметил пропажу 3 млн руб. из трех сейфов. Позже мужчина получил сообщение о похищении сына и требование отдать выкуп в размере $350 тыс. Впоследствии подростка нашли живым в съемной квартире в 18 км от дома.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
подросток поиски смерть Саратовская область
