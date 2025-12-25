Экс-депутат Госдумы Герасименко пропал во время прогулки с собакой
Экс-депутат Государственной думы Николай Герасименко пропал в Москве во время прогулки с собакой. Об этом сообщили в добровольческом поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
По данным волонтеров, Герасименко вышел из дома накануне и с тех пор не выходил на связь. Вместе с ним исчезла его домашняя собака породы акита-ину по кличке Кей.
Николай Герасименко — российский политик и медик, депутат Госдумы с 1995 по 2021 год. Автор закона «Об ограничении курения табака». В течение исполнения полномочий депутата Государственной Думы II, III, IV, V, VI, и VII созывов, выступил соавтором 124 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов
В июне 2019 года он стал участником ДТП с мотоциклистом на Ленинском проспекте в Москве. В октябре Госдума поддержала вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с Герасименко. Решение было принято для его привлечения к ответственности за совершение ДТП (ч. 2 ст. 12.24 КоАП).
