В МВД предупредили о краже мошенниками аккаунтов на маркетплейсах

Фото: Андрей Любимов / РБК

Мошенники воруют аккаунты на маркетплейсах, предлагая купить товар в обмен на вознаграждение, чтобы купить дорогостоящие товары в рассрочку или оплатой по частям. Об этом сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

По данным ведомства, чаще всего злоумышленники получали доступ к аккаунтам при помощи приемов социальной инженерии. Они размещали объявления с предложением «заработка на маркетплейсах» в соцсетях, после чего под видом участников партнерских программ предлагали оформить покупку за вознаграждение.

Под социальной инженерией в сфере информационной безопасности понимают психологическое воздействие на людей с целью совершения ими определенных действий или разглашения личных данных.

Когда мошенники получали контроль над аккаунтом, они делали дорогостоящие покупки, которые затем забирали их сообщники. При этом необходимость оплатить товар ложилась на владельца учетной записи.

В публикации отметили, что, помимо приемов социальной инженерии, злоумышленники также прибегали к фишинговым сайтам, поддельным страницам авторизации и вредоносным приложениям.

В качестве меры защиты от этой мошеннической схемы МВД предложило установить самозапрет на кредиты. При этом ведомство отметило, что он не может полностью обезопасить пользователей, так как некоторые покупки в «сплит» формально не являются кредитами.

Кроме того, в публикации призвали включить двухфакторную аутентификацию на аккаунте и соблюдать базовые правила кибербезопасности.