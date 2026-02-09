 Перейти к основному контенту
Грузовик в въехал в рейсовый автобус в Москве. Видео

Дептранс опубликовал видео аварии с участием автобуса и грузовика в Москве

Грузовик в въехал в рейсовый автобус в Москве. Видео
Video

На Ленинском проспекте в Москве около 10:28 мск произошло ДТП с участием грузовика и рейсового автобуса, сообщил департамент транспорта в телеграм-канале.

«По предварительной информации, водитель грузового автомобиля, нарушив пункт 8.3 Правил дорожного движения, не уступил дорогу автобусу и въехал в него. Причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции», — сообщила пресс-служба ведомства.

Совершившим смертельное ДТП грузовиком управлял лишенный прав водитель
Общество

По данным источников ТАСС, в аварии пострадали восемь человек. Мосгортранс сообщил о нескольких пострадавших.

Авторы
Теги
Валерия Антонова
При участии
Анастасия Серова
ДТП с автобусом Москва пострадавшие
