Дептранс опубликовал видео аварии с участием автобуса и грузовика в Москве

Грузовик в въехал в рейсовый автобус в Москве. Видео

На Ленинском проспекте в Москве около 10:28 мск произошло ДТП с участием грузовика и рейсового автобуса, сообщил департамент транспорта в телеграм-канале.

«По предварительной информации, водитель грузового автомобиля, нарушив пункт 8.3 Правил дорожного движения, не уступил дорогу автобусу и въехал в него. Причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции», — сообщила пресс-служба ведомства.

По данным источников ТАСС, в аварии пострадали восемь человек. Мосгортранс сообщил о нескольких пострадавших.