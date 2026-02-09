В ДТП с рейсовым автобусом в Москве пострадали восемь человек
В Москве на Ленинском проспекте рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, несколько человек пострадали, сообщили РБК в столичной пресс-службе ГУ МВД России.
«По предварительным данным, на Ленинском проспекте, в районе дома 11 произошло ДТП с участием двух транспортных средств. Предварительно, в результате ДТП пострадали несколько человек. Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства произошедшего», — следует из сообщения.
ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает о восьми пострадавших в результате аварии.
В пресс-службе Мосгортранса агентству «Москва» уточнили, что столкнулись грузовой автомобиль и автобус маршрута М1. По предварительной информации, водитель грузовика не уступил дорогу автобусу при выезде с прилегающей территории.
Месяц назад в ДТП с участием микроавтобуса пострадали 11 человек в Красноярском крае, в том числе двое несовершеннолетних. 56-летний водитель автобуса допустил столкновение с грузовым автомобилем, который вез полуприцеп-цистерну. После аварии госпитализировали пять человек. Шестерым пассажирам оказали помощь на месте.
