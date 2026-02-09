 Перейти к основному контенту
0

Москвичам пообещали первую в 2026 году оттепель

Синоптик Тишковец: первая оттепель придет в Москву в пятницу, 13 февраля
Сюжет
Новости Москвы
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Первая в 2026 году оттепель придет в Москву в пятницу, 13 февраля, сообщил РБК ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в первой половине недели по ночам температура будет опускаться до минус 15 градусов, а днем держаться в районе от минус 5 до минус 10 градусов. При этом уже во второй половине недели москвичам стоит ожидать потепления.

«Во второй части семидневки потеплеет в сумерках до минус 4–9, днем 0 — минус 5 [градусов], в пятницу — первая в этом году оттепель до +3 [градусов]», — уточнил Тишковец.

Он добавил, что почти каждый день в Москве будут снегопады, которые к концу недели превратятся в снег с дождем. Несмотря на осадки, высота сугробов упадет до 35 см.

Синоптик Леус предупредил о новых снегопадах в Москве на неделе
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что ночь на 7 февраля стала самой теплой в Москве с конца января. По его данным, высота сугробов в столице начала уменьшаться, она снизилась на 1 см за сутки.

