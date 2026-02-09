 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Киеву передали списки политзаключенных с пророссийскими взглядами

Москалькова: Киеву передали списки политзаключенных с пророссийскими взглядами
Татьяна Москалькова
Татьяна Москалькова (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу передали список из 90 политзаключенных на Украине, преследуемых за пророссийские взгляды, сообщила Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«У нас есть список из 90 человек, которые непосредственно ко мне обратились, и у многих из них крайне тяжелое самочувствие, требующее медицинской помощи. Мы передали эти списки, чтобы они оказывали им содействие», — сказала она на заседании комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений (цитата по ТАСС).

РКН объяснил блокировку проекта «Мемориала» в поддержку политзаключенных
Политика
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в Москве

Четырьмя днями ранее Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «157 на 157». Обмен произошел при посредничестве ОАЭ и США. Также в Россию вернулись три жителя Курской области.

В тот же день Москалькова провела переговоры с Лубинцом. Она сообщила, что с момента вторжения Украины на территорию Курской области были перемещены 165 мирных жителей из региона, которых незаконно удерживала украинская сторона. Еще 10 человек остаются на Украине.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
политзаключенные Украина Татьяна Москалькова
