Киеву передали списки политзаключенных с пророссийскими взглядами
Украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу передали список из 90 политзаключенных на Украине, преследуемых за пророссийские взгляды, сообщила Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
«У нас есть список из 90 человек, которые непосредственно ко мне обратились, и у многих из них крайне тяжелое самочувствие, требующее медицинской помощи. Мы передали эти списки, чтобы они оказывали им содействие», — сказала она на заседании комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений (цитата по ТАСС).
Четырьмя днями ранее Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «157 на 157». Обмен произошел при посредничестве ОАЭ и США. Также в Россию вернулись три жителя Курской области.
В тот же день Москалькова провела переговоры с Лубинцом. Она сообщила, что с момента вторжения Украины на территорию Курской области были перемещены 165 мирных жителей из региона, которых незаконно удерживала украинская сторона. Еще 10 человек остаются на Украине.
