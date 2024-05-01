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РКН объяснил блокировку проекта «Мемориала» в поддержку политзаключенных

Роскомнадзор объяснил блокировку проекта «Мемориала» о политзаключенных
Проект размещал информацию, направленную на дестабилизацию обстановки в стране, и потому был заблокирован, заявили в РКН
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в Москве
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в Москве (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитного проекта «Поддержка политзаключенных. Мемориал» за размещение информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране, сообщили РБК в надзорном ведомстве.

Там также добавили, что проект создан сторонниками правозащитного центра (ПЦ) «Мемориал», который признан Минюстом иноагентом и ликвидирован судом.

О блокировке сайта стало известно накануне, 30 апреля. В телеграм-канале проекта рассказали, что днем ранее Роскомнадзор обратился к хостеру с требованием удалить информацию, распространяемую с нарушением закона. «Такой информацией РКН счел весь сайт проекта», — отметили правозащитники.

На сайте ведется реестр лиц, которых создатели проекта (из числа правозащитников «Мемориала» и не только) относят к политзаключенным, они распространяют информацию об их уголовных делах, помогают найти адвокатов и оплатить их услуги. Руководит проектом Сергей Давидис, который раньше руководил соответствующей программой ПЦ «Мемориал».

Роскомнадзор заблокировал сайт поддержки политзаключенных «Мемориала»
Технологии и медиа
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в Москве

Общество «Мемориал» было создано в конце 1980-х, одним из его организаторов и первым почетным председателем был академик Андрей Сахаров. Организация занималась исследованием политических репрессий в СССР, позднее расширив деятельность до правозащитной сферы. Осенью 2022 года «Мемориал», а также белорусский правозащитник Алесь Беляцкий и украинский Центр гражданских свобод стали лауреатами Нобелевской премии мира.

Верховный суд ликвидировал Международное общество «Мемориал» по иску Генпрокуратуры 28 декабря 2021-го. Надзорное ведомство заявило, что «Мемориал» «спекулирует на теме политических репрессий, искажает историческую память, в том числе о Великой Отечественной войне, и создает лживый образ СССР как террористического государства». Формально иск был основан на обвинениях в нарушении законодательства об иноагентах.

На следующий день Мосгорсудом был ликвидирован ПЦ «Мемориал» — тоже по иску Генпрокуратуры и формально за нарушение «иноагентского» законодательства.

В течение 2022–2024 годов общество и его сотрудники столкнулись с ограничениями и уголовными делами. В частности, в феврале бывшего председателя совета ПЦ «Мемориал» Олега Орлова (признан Минюстом иноагентом) приговорили к двум с половиной годам колонии по обвинению в дискредитации Вооруженных сил России.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Евгения Стогова Евгения Стогова
Роскомнадзор «Мемориал» блокировка политзаключенные
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