Дело Эпштейна⁠,
0

Лавров фразой Высоцкого высказался о «русском следе» в деле Эпштейна

Сюжет
Дело Эпштейна
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявления о причастности России к преступлениям американского финансиста Джеффри Эпштейна строчкой из песни Владимира Высоцкого «Письмо к другу, или зарисовка о Париже».

«Там пытаются искать какие-то «русские следы» во всей этой куче. Как пел Высоцкий, «Проникновение наше по планете особенно заметно вдалеке», — сказал глава МИДа в интервью НТВ.

Он назвал скандал «обнажением того лица, которое называется «коллективный Запад».

С декабря прошлого года Минюст США начал публиковать файлы Эпштейна, в которых в числе прочего встречаются упоминания обычных россиян, российских бизнесменов и политиков.

В «досье Эпштейна» оказались статьи о крупнейших бизнесменах России
Бизнес
Фото:Jon Elswick / AP / ТАСС

В начале февраля польский премьер-министр Дональд Туск заявил о возможных связях Эпштейна с российскими спецслужбами.

«Все больше зацепок, все больше информации и все больше комментариев в мировой прессе указывают на подозрение, что этот беспрецедентный педофильский скандал был организован совместно российскими спецслужбами», — сказал Туск и объявил, что правоохранительные органы начнут расследование возможных связей финансиста с российской разведкой.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что такие версии Кремль может прокомментировать «как угодно, только не серьезно».

Сергей Лавров Джеффри Эпштейн
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Джеффри Эпштейн фото
Джеффри Эпштейн
финансист, организатор преступной сети
20 января 1953 года
