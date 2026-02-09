Сергей Лавров (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявления о причастности России к преступлениям американского финансиста Джеффри Эпштейна строчкой из песни Владимира Высоцкого «Письмо к другу, или зарисовка о Париже».

«Там пытаются искать какие-то «русские следы» во всей этой куче. Как пел Высоцкий, «Проникновение наше по планете особенно заметно вдалеке», — сказал глава МИДа в интервью НТВ.

Он назвал скандал «обнажением того лица, которое называется «коллективный Запад».

С декабря прошлого года Минюст США начал публиковать файлы Эпштейна, в которых в числе прочего встречаются упоминания обычных россиян, российских бизнесменов и политиков.

В начале февраля польский премьер-министр Дональд Туск заявил о возможных связях Эпштейна с российскими спецслужбами.

«Все больше зацепок, все больше информации и все больше комментариев в мировой прессе указывают на подозрение, что этот беспрецедентный педофильский скандал был организован совместно российскими спецслужбами», — сказал Туск и объявил, что правоохранительные органы начнут расследование возможных связей финансиста с российской разведкой.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что такие версии Кремль может прокомментировать «как угодно, только не серьезно».