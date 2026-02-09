США стали отказывать в визах бизнесменам за дебоши в барах в 1970-х годах

Посольство США в Лондоне (Фото: Hollie Adams / Getty Images)

Посольство США в Лондоне начало отказывать в выдаче виз руководителям бизнеса и топ-менеджерам, которые ранее были замечены в незначительных правонарушениях при посещении США, даже если это случилось несколько десятилетий назад. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Некоторые правонарушения, такие как драки в барах, вождение в нетрезвом виде, употребление марихуаны, были зарегистрированы еще в 1970‑х годах. По словам юристов, среди тех, кому отказали в визе, есть топ‑менеджеры технологических компаний и руководители бизнеса высокого уровня. Причем у некоторых заявителей в деле были только факты задержаний, но не было судебных решений.

Некоторые клиенты получали отказ уже после того, как им предварительно дали понять, что визу одобрят. Они отмечают, что такой подход появился прошлым летом на волне введенной госсекретарем США Марко Рубио политики catch-and-revoke («задержать и аннулировать»), направленной на лишение виз любого иностранца, уличенного в нарушении закона. До начала второго срока президента США Дональда Трампа подобные отказы были гораздо более редкими, отмечают они.

Речь идет о гражданах разных стран мира. Любой, кто не имеет права на автоматическое 90‑дневное разрешение на поездку, обязан подавать заявление на визу через местное посольство.

Для бизнес-путешественников из Великобритании в США действует упрощенный визовый режим. Британцы имеют право находиться в США до 90 дней по электронному разрешению ESTA. Однако для тех, кто когда-либо совершил правонарушение в США, ESTA не действует, и они должны получать визу.

Трамп после возвращения в Белый дом проводит жесткую антииммиграционную политику. Власти США проводят рейды против нелегальных мигрантов, их депортируют из страны.