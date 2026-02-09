 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

США стали отказывать в визах бизнесменам за дебоши в барах в 1970-х годах

Посольство США в Лондоне
Посольство США в Лондоне (Фото: Hollie Adams / Getty Images)

Посольство США в Лондоне начало отказывать в выдаче виз руководителям бизнеса и топ-менеджерам, которые ранее были замечены в незначительных правонарушениях при посещении США, даже если это случилось несколько десятилетий назад. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Некоторые правонарушения, такие как драки в барах, вождение в нетрезвом виде, употребление марихуаны, были зарегистрированы еще в 1970‑х годах. По словам юристов, среди тех, кому отказали в визе, есть топ‑менеджеры технологических компаний и руководители бизнеса высокого уровня. Причем у некоторых заявителей в деле были только факты задержаний, но не было судебных решений.

Некоторые клиенты получали отказ уже после того, как им предварительно дали понять, что визу одобрят. Они отмечают, что такой подход появился прошлым летом на волне введенной госсекретарем США Марко Рубио политики catch-and-revoke («задержать и аннулировать»), направленной на лишение виз любого иностранца, уличенного в нарушении закона. До начала второго срока президента США Дональда Трампа подобные отказы были гораздо более редкими, отмечают они.

Речь идет о гражданах разных стран мира. Любой, кто не имеет права на автоматическое 90‑дневное разрешение на поездку, обязан подавать заявление на визу через местное посольство.

Для бизнес-путешественников из Великобритании в США действует упрощенный визовый режим. Британцы имеют право находиться в США до 90 дней по электронному разрешению ESTA. Однако для тех, кто когда-либо совершил правонарушение в США, ESTA не действует, и они должны получать визу.

Госдеп уточнил, какие визы перестанут выдавать США россиянам
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Такой подход США начали применять летом 2025 года после введения новой политики госсекретаря США Марко Рубио. Она направлена на аннулирование виз для любого иностранца, пойманного на нарушении закона. Такие отказы встречались гораздо реже до начала правления президента США Дональда Трампа.

Трамп после возвращения в Белый дом проводит жесткую антииммиграционную политику. Власти США проводят рейды против нелегальных мигрантов, их депортируют из страны.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Маск пообещал оплатить адвокатов тем, кто расскажет правду об Эпштейне

Politico сообщило о переломной неделе кризисной дипломатии в Европе

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Куба предупредила об отсутствии топлива для авиакомпаний на месяц. Подробности

FT: в январе пусковые установки Patriot у ВСУ были пустыми из-за дефицита ракет

Bloomberg: Стармер может уйти в отставку в течение недели

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
виза американская виза Великобритания путешественник туризм
Материалы по теме
США приостановили выдачу иммиграционных виз для 75 стран. Карта
Политика
Сотрудник миграционной службы США застрелил женщину в Миннеаполисе
Общество
Трамп заявил об угрозе уничтожения Европы из-за ее миграционной политики
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
Глава Мюнхенской конференции рассказал, как Европе не оказаться «в меню» Политика, 10:21
В Театре Вахтангова началось прощание с актрисой Ольгой Чиповской Общество, 10:15
Закрыл бизнес — попал под суд: как избежать скрытых корпоративных долговПодписка на РБК, 10:03
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
Половина крупных банков России столкнулись с падением прибыли в 2025-мПодписка на РБК, 10:00
Парадокс отключения. Почему провалилась концепция work-life balance Образование, 10:00
Маркетплейсы ответили на идею уравнять их с супермаркетами за продажу еды Бизнес, 09:52
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В Белгороде без воды остались 100 тыс. жителей Общество, 09:51
ФСБ раскрыла детали об исполнителе покушения на генерала Алексеева Политика, 09:48
Пушилин заявил о продвижении армии к Славянску в ДНР Политика, 09:43
ФСБ сообщила, что стрелявшие в генерала Алексеева признали вину Политика, 09:39
Рынок кофеен перенасыщен. Какие идеи помогут обойти конкурентовПодписка на РБК, 09:36
В больницах остаются 19 постояльцев интерната в Прокопьевске Общество, 09:31
В файлах Эпштейна нашли документ о его смерти за день до обнаружения тела Политика, 09:29