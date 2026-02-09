 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Социалист Сегуро стал лидером на выборах президента Португалии

Кандидат от Социалистической партии Антониу Жозе Сегуро лидирует во втором туре президентских выборов в Португалии. Политик набрал 66,82% голосов после подсчета 99,2% бюллетеней, свидетельствуют данные министерства внутренней администрации страны.

За соперника Сегуро — кандидата от ультраправой партии Chega! («Хватит!») Андре Вентура — проголосовали 33,18% избирателей. Явка составила 50,11%.

Почему победа социалиста на выборах в Нью-Йорке может расколоть Демпартию
Политика
Зохран Мамдани&nbsp;во выборов нового мэра&nbsp;в Нью-Йорке, США, 4 ноября 2025 года

Окончательные результаты будут объявлены после завершения всех процедур проверки и утверждения итогов. Reuters отмечает, что Сегуро может стать первым социалистическим главой государства за последние 20 лет.

Пост президента Португалии с 2016 года занимает Марсело Ребелу де Соуза. В 2021 году его переизбрали на второй срок. 

Антониу Жозе Сегуро — португальский политик, бывший генеральный секретарь Социалистической партии Португалии. Как пишет Bloomberg, во время президентской кампании Сегуро позиционирует себя как умеренный, институциональный кандидат, представляющий сдержанное видение президентства.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Анастасия Карева
Португалия выборы президента Социалистическая партия результаты
