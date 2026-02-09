Социалист Сегуро стал лидером на выборах президента Португалии
Кандидат от Социалистической партии Антониу Жозе Сегуро лидирует во втором туре президентских выборов в Португалии. Политик набрал 66,82% голосов после подсчета 99,2% бюллетеней, свидетельствуют данные министерства внутренней администрации страны.
За соперника Сегуро — кандидата от ультраправой партии Chega! («Хватит!») Андре Вентура — проголосовали 33,18% избирателей. Явка составила 50,11%.
Окончательные результаты будут объявлены после завершения всех процедур проверки и утверждения итогов. Reuters отмечает, что Сегуро может стать первым социалистическим главой государства за последние 20 лет.
Пост президента Португалии с 2016 года занимает Марсело Ребелу де Соуза. В 2021 году его переизбрали на второй срок.
Антониу Жозе Сегуро — португальский политик, бывший генеральный секретарь Социалистической партии Португалии. Как пишет Bloomberg, во время президентской кампании Сегуро позиционирует себя как умеренный, институциональный кандидат, представляющий сдержанное видение президентства.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026
Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины
Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах