Социалист Сегуро стал лидером на выборах президента Португалии

Кандидат от Социалистической партии Антониу Жозе Сегуро лидирует во втором туре президентских выборов в Португалии. Политик набрал 66,82% голосов после подсчета 99,2% бюллетеней, свидетельствуют данные министерства внутренней администрации страны.

За соперника Сегуро — кандидата от ультраправой партии Chega! («Хватит!») Андре Вентура — проголосовали 33,18% избирателей. Явка составила 50,11%.

Окончательные результаты будут объявлены после завершения всех процедур проверки и утверждения итогов. Reuters отмечает, что Сегуро может стать первым социалистическим главой государства за последние 20 лет.

Пост президента Португалии с 2016 года занимает Марсело Ребелу де Соуза. В 2021 году его переизбрали на второй срок.

Антониу Жозе Сегуро — португальский политик, бывший генеральный секретарь Социалистической партии Португалии. Как пишет Bloomberg, во время президентской кампании Сегуро позиционирует себя как умеренный, институциональный кандидат, представляющий сдержанное видение президентства.