В Португалии переизбрали президента

Марселу Ребелу де Соуза победил с результатам 60,7% голосов (при подсчитанных 99,9%). Явка на выборах составила менее 40%. В своей победной речи де Соуза назвал борьбу с пандемией приоритетной задачей

Марселу Ребелу де Соуза (Фото: Armando Franca / АР)

В Португалии прошли президентские выборы, на которых победил действующий президент страны Марселу Ребелу де Соуза, следует из данных МВД.

По состоянию на 5:30 мск, было подсчитано 99,9% голосов. Де Соуза набрал на этом этапе 60,7%. На втором месте кандидат от Социалистической партии Ана Гомеш (12,9%), на третьем — лидер крайне правой партии «Хватит!» (Chega) Андре Вентура. Остальные кандидаты набрали менее 5% голосов.

Явка на выборах составила 39,4%.

В своей речи после того, как стали известны итоги выборов, де Соуза заявил, что португальцы хотят как можно скорее одолеть пандемию коронавируса, восстановить рабочие места и доходы, бороться с бедностью, а также иметь стабильную политическую систему с сильным и заслуживающим доверия руководством, передает RTP.