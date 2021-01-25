В Португалии переизбрали президента
В Португалии прошли президентские выборы, на которых победил действующий президент страны Марселу Ребелу де Соуза, следует из данных МВД.
По состоянию на 5:30 мск, было подсчитано 99,9% голосов. Де Соуза набрал на этом этапе 60,7%. На втором месте кандидат от Социалистической партии Ана Гомеш (12,9%), на третьем — лидер крайне правой партии «Хватит!» (Chega) Андре Вентура. Остальные кандидаты набрали менее 5% голосов.
Явка на выборах составила 39,4%.
В своей речи после того, как стали известны итоги выборов, де Соуза заявил, что португальцы хотят как можно скорее одолеть пандемию коронавируса, восстановить рабочие места и доходы, бороться с бедностью, а также иметь стабильную политическую систему с сильным и заслуживающим доверия руководством, передает RTP.