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Политика ,  
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В Португалии переизбрали президента

Марселу Ребелу де Соуза победил с результатам 60,7% голосов (при подсчитанных 99,9%). Явка на выборах составила менее 40%. В своей победной речи де Соуза назвал борьбу с пандемией приоритетной задачей
Марселу Ребелу де Соуза
Марселу Ребелу де Соуза (Фото: Armando Franca / АР)

В Португалии прошли президентские выборы, на которых победил действующий президент страны Марселу Ребелу де Соуза, следует из данных МВД.

По состоянию на 5:30 мск, было подсчитано 99,9% голосов. Де Соуза набрал на этом этапе 60,7%. На втором месте кандидат от Социалистической партии Ана Гомеш (12,9%), на третьем — лидер крайне правой партии «Хватит!» (Chega) Андре Вентура. Остальные кандидаты набрали менее 5% голосов.

Явка на выборах составила 39,4%.

В своей речи после того, как стали известны итоги выборов, де Соуза заявил, что португальцы хотят как можно скорее одолеть пандемию коронавируса, восстановить рабочие места и доходы, бороться с бедностью, а также иметь стабильную политическую систему с сильным и заслуживающим доверия руководством, передает RTP.

Португалия снова введет жесткий карантин из-за COVID-19
Общество
Фото:Pedro Nunes / Reuters

Он назвал борьбу с пандемией самой важной на сегодняшний день задачей. «Мы должны делать все, что от нас зависит, чтобы остановить, а затем обратить вспять процесс, который оказывает серьезное давление на наши структуры здравоохранения», — добавил президент

Выборы прошли на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в Португалии. Страна снова ввела жесткий карантин с 15 января, по аналогии с мерами, которые действовали в стране весной. Меры должны пересматриваться каждые 15 дней, однако премьер-министр Антониу Кошта допустил, что ограничения могут действовать месяц.

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В начале января стало известно, что де Соуза заразился коронавирусом.

Марселу Ребелу де Соуза получил юридическое образование, работал юристом, затем журналистом. В 1974 году вступил в Социал-демократическую партию. В 1981 году стал госсекретарем совета министров, затем — министром по вопросам взаимодействия с парламентом.

Баллотировался на выборах 2016 года, где победил с результатом 52%.

Автор
Мария Лисицына
Португалия выборы президента
Материалы по теме
Президент Португалии заразился коронавирусом
Общество
Португалия снова введет жесткий карантин из-за COVID-19
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