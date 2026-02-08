Силы ПВО сбили 22 дрона над Россией и Черным морем за ночь
Силы ПВО перехватили 22 украинских беспилотника самолетного типа над Россией и Черным морем за ночь, сообщило Минобороны.
11 дронов были уничтожены в небе над Брянской областью, шесть — над Черным морем, четыре — над Калужской областью, еще один военные сбили над Курской областью.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что в результате атак на регион повреждения получили заборы, фасад, остекление двух частных жилых домов в Бежицком районе Брянска. Никто не пострадал.
Росавиация ночью сообщала об ограничении полетов в аэропортах Волгограда, Геленджика, Краснодара (Пашковский) и Калуги. На момент публикации все четыре воздушных хаба возобновили прием и отправку рейсов.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026
Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины
Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах