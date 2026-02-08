 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Силы ПВО сбили 22 дрона над Россией и Черным морем за ночь

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО перехватили 22 украинских беспилотника самолетного типа над Россией и Черным морем за ночь, сообщило Минобороны.

11 дронов были уничтожены в небе над Брянской областью, шесть — над Черным морем, четыре — над Калужской областью, еще один военные сбили над Курской областью.

Над Белгородской и Брянской областями за шесть часов сбили 10 дронов
Политика
Фото:Минобороны России

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что в результате атак на регион повреждения получили заборы, фасад, остекление двух частных жилых домов в Бежицком районе Брянска. Никто не пострадал.

Росавиация ночью сообщала об ограничении полетов в аэропортах Волгограда, Геленджика, Краснодара (Пашковский) и Калуги. На момент публикации все четыре воздушных хаба возобновили прием и отправку рейсов. 

Авторы
Теги
Софья Полковникова
дроны Брянская область Черное море
