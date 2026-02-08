 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
В Киеве прогремели взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

В столице Украины Киеве слышны взрывы. Об этом пишут «РБК-Украина» и «Суспiльне».

Воздушную тревогу объявили в столице и несколько регионах страны. Как написал мэр Киева Виталий Кличко в телеграм-канале, в городе работает ПВО. 

Об этом также сообщила Киевская военная администрация. Жителей города призвали отправиться в укрытия и находиться там до окончания тревоги. На момент публикации власти объявили об отбое тревоги.

В Харькове прогремели взрывы
Политика

В ночь на 3 февраля в Киеве также прогремели взрывы. Как писал глава киевской администрации Тимур Ткаченко, последствия зафиксировали в Дарницком, Деснянском, Днепровском, Печерском и Шевченковском районах. В ту ночь взрывы также прогремели в Харькове, Сумах и Днепре.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Киев взрыв Украина
