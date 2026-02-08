В Киеве прогремели взрывы
В столице Украины Киеве слышны взрывы. Об этом пишут «РБК-Украина» и «Суспiльне».
Воздушную тревогу объявили в столице и несколько регионах страны. Как написал мэр Киева Виталий Кличко в телеграм-канале, в городе работает ПВО.
Об этом также сообщила Киевская военная администрация. Жителей города призвали отправиться в укрытия и находиться там до окончания тревоги. На момент публикации власти объявили об отбое тревоги.
В ночь на 3 февраля в Киеве также прогремели взрывы. Как писал глава киевской администрации Тимур Ткаченко, последствия зафиксировали в Дарницком, Деснянском, Днепровском, Печерском и Шевченковском районах. В ту ночь взрывы также прогремели в Харькове, Сумах и Днепре.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
