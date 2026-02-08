 Перейти к основному контенту
Общество
0

В Киргизии нашли мертвым в СИЗО обвиняемого в убийствах и изнасилованиях

В Киргизии нашли мертвым в СИЗО бишкекского маньяка Абдырова
Фото: gsin.gov.kg
Фото: gsin.gov.kg

В Бишкеке Кумарбек Абдыров, задержанный по подозрению в резонансном убийстве и изнасиловании, найден мертвым в СИЗО. В Государственной службе исполнения наказаний (ГСИН) утверждают, что мужчина покончил с собой, начата проверка, передает «Sputnik Кыргызстан».

В Киргизии разработали законопроект о запрете смены пола
Общество
Фото:Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

В сентябре 2025 года президент Киргизии Садыр Жапаров поручил подготовить изменения в законодательство, предусматривающие введение смертной казни за изнасилование детей, а также за изнасилование с убийством женщин.

Это произошло вскоре после того, как возле села Жел-Арык нашли тело местной 17-летней девушки Айсулуу М., которая ранее пропала. В ходе следственных мероприятий было установлено, что она была изнасилована, а затем убита. Вскоре по подозрению в содеянном задержали Абдырова, в ходе допросов он признался в убийстве Айсулуу и других преступлениях. В киргизских СМИ мужчину стали называть «бишкекский маньяк».

Ранее мужчина уже был осужден на 12 лет по другому эпизоду, но позже срок сократили почти в два раза. В ноябре прошлого года МВД Киргизии сообщило о задержании трех бывших судей Бишкекского горсуда, подозреваемых в смягчении приговора Абдырову.

