В Киргизии нашли мертвым в СИЗО обвиняемого в убийствах и изнасилованиях

Фото: gsin.gov.kg

В Бишкеке Кумарбек Абдыров, задержанный по подозрению в резонансном убийстве и изнасиловании, найден мертвым в СИЗО. В Государственной службе исполнения наказаний (ГСИН) утверждают, что мужчина покончил с собой, начата проверка, передает «Sputnik Кыргызстан».

В сентябре 2025 года президент Киргизии Садыр Жапаров поручил подготовить изменения в законодательство, предусматривающие введение смертной казни за изнасилование детей, а также за изнасилование с убийством женщин.

Это произошло вскоре после того, как возле села Жел-Арык нашли тело местной 17-летней девушки Айсулуу М., которая ранее пропала. В ходе следственных мероприятий было установлено, что она была изнасилована, а затем убита. Вскоре по подозрению в содеянном задержали Абдырова, в ходе допросов он признался в убийстве Айсулуу и других преступлениях. В киргизских СМИ мужчину стали называть «бишкекский маньяк».

Ранее мужчина уже был осужден на 12 лет по другому эпизоду, но позже срок сократили почти в два раза. В ноябре прошлого года МВД Киргизии сообщило о задержании трех бывших судей Бишкекского горсуда, подозреваемых в смягчении приговора Абдырову.