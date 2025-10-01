В Киргизии президент предложил вернуть смертную казнь

Садыр Жапаров (Фото: Zhao Yu / XinHua / Global Look Press)

Президент Киргизии Садыр Жапаров поручил подготовить изменения в законодательство, предусматривающие введение смертной казни за изнасилование детей, а также за изнасилование с убийством женщин. Об этом сообщил пресс-секретарь Жапарова Аскат Алагозов на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Президент внес предложение после того, как 27 сентября около озера Иссык-Куль пропала жительница Каракола 2008 года рождения. Позже ее тело нашли возле села Жел-Арык. В ходе следственных мероприятий было установлено, что пропавшая была изнасилована, а затем убита.

Подозреваемый, ранее судимый мужчина 1984 года рождения, был задержан в Бишкеке, его заключили под стражу.

«Дело об убийстве с особой жестокостью несовершеннолетней девушки Айсулуу находится под личным контролем президента. Глава государства с глубоким сожалением воспринял сообщение об этом преступлении, которое потрясло общественность. Президент считает, что преступления против детей и женщин не должны оставаться безнаказанными», — написал пресс-секретарь президента Киргизии.

Как отмечает 24.kg, на едином портале общественных обсуждений проектов нормативных правовых актов Киргизии появилась инициатива по внесению изменений в Уголовный кодекс. В частности, предлагается установить смертную казнь за убийство, совершенное с особой жестокостью, убийство несовершеннолетнего, а также убийство, сопряженное с изнасилованием или иными насильственными действиями сексуального характера.

В Киргизии мораторий на смертную казнь действовал с декабря 1998 года. В 2007 году в рамках гуманизации уголовного законодательства смертную казнь заменили пожизненным заключением.