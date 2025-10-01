 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Киргизии президент предложил вернуть смертную казнь

В Киргизии предложили вернуть смертную казнь за изнасилование детей
Садыр Жапаров
Садыр Жапаров (Фото: Zhao Yu / XinHua / Global Look Press)

Президент Киргизии Садыр Жапаров поручил подготовить изменения в законодательство, предусматривающие введение смертной казни за изнасилование детей, а также за изнасилование с убийством женщин. Об этом сообщил пресс-секретарь Жапарова Аскат Алагозов на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Президент внес предложение после того, как 27 сентября около озера Иссык-Куль пропала жительница Каракола 2008 года рождения. Позже ее тело нашли возле села Жел-Арык. В ходе следственных мероприятий было установлено, что пропавшая была изнасилована, а затем убита.

Подозреваемый, ранее судимый мужчина 1984 года рождения, был задержан в Бишкеке, его заключили под стражу.

«Дело об убийстве с особой жестокостью несовершеннолетней девушки Айсулуу находится под личным контролем президента. Глава государства с глубоким сожалением воспринял сообщение об этом преступлении, которое потрясло общественность. Президент считает, что преступления против детей и женщин не должны оставаться безнаказанными», — написал пресс-секретарь президента Киргизии.

Президент Киргизии назначил дату досрочных парламентских выборов
Политика
Садыр Жапаров

Как отмечает 24.kg, на едином портале общественных обсуждений проектов нормативных правовых актов Киргизии появилась инициатива по внесению изменений в Уголовный кодекс. В частности, предлагается установить смертную казнь за убийство, совершенное с особой жестокостью, убийство несовершеннолетнего, а также убийство, сопряженное с изнасилованием или иными насильственными действиями сексуального характера.

В Киргизии мораторий на смертную казнь действовал с декабря 1998 года. В 2007 году в рамках гуманизации уголовного законодательства смертную казнь заменили пожизненным заключением.

