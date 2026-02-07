Над Белгородской и Брянской областями за шесть часов сбили 10 дронов
В период с 14:00 до 20:00 мск средства противовоздушной обороны сбили над Белгородской и Брянской областями 10 украинских дронов самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.
Над каждой из областей уничтожено по пять беспилотников.
Ранее, с 08:00 до 14:00 мск, ПВО сбила по одному дрону над Белгородской и Брянской областями, а также над территорией Московского региона.
Российские регионы регулярно подвергаются украинским налетам. Так, в ночь на 7 февраля в Курской области в результате атаки дронов погиб мужчина, еще три человека получили ранения.
