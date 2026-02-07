 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Над Белгородской и Брянской областями за шесть часов сбили 10 дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

В период с 14:00 до 20:00 мск средства противовоздушной обороны сбили над Белгородской и Брянской областями 10 украинских дронов самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Над каждой из областей уничтожено по пять беспилотников.

В Тверской области из-за беспилотников загорелось предприятие
Политика

Ранее, с 08:00 до 14:00 мск, ПВО сбила по одному дрону над Белгородской и Брянской областями, а также над территорией Московского региона.

Российские регионы регулярно подвергаются украинским налетам. Так, в ночь на 7 февраля в Курской области в результате атаки дронов погиб мужчина, еще три человека получили ранения.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
атака дронов беспилотники ПВО Минобороны Белгородская область Брянская область
