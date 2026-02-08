Экс-министр культуры Франции подал в отставку из-за файлов Эпштейна

Бывший министр культуры Франции Джек Ланг решил уйти в отставку с поста президента Института арабского мира (IMA) на фоне новых публикаций о его связях с финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненном в секс-торговле несовершеннолетними. Об этом сообщает France Info со ссылкой на письмо Ланга министру иностранных дел Франции Жан-Ноэлю Барро от 7 февраля.

В письме 86-летний Ланг указал, что текущая ситуация, связанная с «подозрениями и смешением фактов», наносит ущерб Институту арабского мира. По его словам, решение об уходе принято с целью «сохранить институт и его работу», а также дать ему возможность «спокойно опровергать выдвинутые обвинения». Он намерен объявить о своем решении на ближайшем внеочередном заседании совета.

Накануне Национальная финансовая прокуратура Франции (PNF) начала предварительное расследование в отношении Ланга и его дочери Кэролайн по подозрению в отмывании средств и уклонении от уплаты налогов при отягчающих обстоятельствах.

Расследование основано на публикациях Mediapart о возможных финансовых связях Лангов с Эпштейном. По данным издания, Кэролайн Ланг упоминается в завещании Эпштейна как получатель $5 млн, а также фигурирует в документах об офшорной компании на Виргинских островах, созданной в 2016 году.

Жак Ланг был вызван в МИД Франции для дачи объяснений 8 февраля. Он и его дочь заявили, что не знали о преступной деятельности Эпштейна.