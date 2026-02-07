 Перейти к основному контенту
Дело Эпштейна⁠,
0

Экс-министр культуры Франции попал под расследование из-за Эпштейна

Сюжет
Дело Эпштейна
Бывший французский министр культуры Ланг и его дочь упоминаются в уставе офшорного фонда, созданного Эпштейном, и в других файлах по делу финансиста. Прокуратура начала в их отношении расследование по подозрению в отмывании денег
Жак Ланг
Жак Ланг (Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images)

Национальная финансовая прокуратура Франции (PNF) объявила о начале предварительного расследования в отношении бывшего министра культуры страны, руководителя Института арабского мира (IMA) Жака Ланга и его дочери Кэролайн по подозрению в «отмывании доходов от уклонения от уплаты налогов при отягчающих обстоятельствах», передает France Info.

Расследование касается «фактов, раскрытых Mediapart», и возможных финансовых связей бывшего чиновника и его дочери с американским финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в секс-торговле несовершеннолетними, уточнили в PNF.

Ранее Le Figaro написала, что расследование французская прокуратура начала 6 февраля после публикаций Mediapart о том, что Ланги упоминаются в рассекреченных документах по делу Эпштейна более 673 раз. В частности, Кэролайн Ланг упоминается в завещании финансиста, составленном за два дня до его смерти, в котором говорится, что она должна была получить $5 млн.

Также из документов следовало, что Кэролайн Ланг в 2016 году совместно с Эпштейном основала офшорную компанию на Виргинских островах и владела ей вместе со своим отцом, сообщала Mediapart. На фоне этих публикаций Ланг подала в отставку с поста главы профсоюза, отмечает France Info.

У дружившего с Эпштейном экс-посла Великобритании в США прошли обыски
Политика
Питер Мандельсон и Джеффри Эпштейн

Кроме того, Ланга вызвали в МИД Франции для объяснений из-за публикаций о его связях с Эпштейном. Он должен прийти туда 8 февраля. 

По словам самого бывшего министра, он действовал «наивно» и не знал о судебном прошлом финансиста во время их общения, а когда стало известно о «преступном характере» Эпштейна, «все отношения были прерваны». Также Ланг заявил, что «ошеломлен» упоминанием его имени в уставе офшорного фонда, созданного Эпштейном в 2016 году.

Кэролайн Ланг говорила, что встречалась с американским финансистом несколько раз в период с 2012 года до его смерти в 2019 году, и утверждала, что она и ее отец не знали о его преступлениях.

86-летний Жак Ланг в разные годы занимал посты министра культуры (1981-1986, 1988-1993) и министра образования (1992-1993, 2000-2002) Франции. С 1994-го по 1998 год был депутатом Европарламента. С 2013 года возглавляет Институт арабского мира.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Джеффри Эпштейн Франция расследование отмывание денег
Джеффри Эпштейн фото
Джеффри Эпштейн
финансист, организатор преступной сети
20 января 1953 года
