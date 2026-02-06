Экс-министра культуры Франции вызвали в МИД из-за связей с Эпштейном
Бывшего министра культуры Франции, руководителя Института арабского мира Жака Ланга вызвали в Министерство иностранных дел для объяснений из-за публикаций о его связях с финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в секс-торговле несовершеннолетними. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники в правительстве.
Ранее Ланг говорил, что действовал «наивно» и не знал о судебном прошлом Эпштейна во время их общения. По словам экс-министра культуры, как только «преступный характер» финансиста стал известен, «все отношения были прерваны».
Телеканал также отмечает, что Ланг назвал себя «ошеломленным» тем, что его имя оказалось в уставе офшорного фонда, созданного Эпштейном в 2016 году.
Дочь Ланга в комментарии BFMTV заявляла, что встречалась с Эпштейном несколько раз в период с 2012 года до его смерти в 2019 году, и утверждала, что она и ее отец не знали о его преступлениях.
Газета Le Figaro сообщает, что Ланг должен посетить МИД Франции в воскресенье (8 февраля). По информации издания, в материалах по делу Эпштейна имя Ланга упоминается 673 раза.
Ранее стало известно, что бывший президент США Билл Клинтон и экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон дадут показания на закрытых допросах в рамках расследования по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними.
Допрос Хиллари Клинтон назначен на 26 февраля, а допрос Билла Клинтона ожидается 27 февраля.
