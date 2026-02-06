 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Дело Эпштейна⁠,
Экс-министра культуры Франции вызвали в МИД из-за связей с Эпштейном

BFMTV: экс-министра культуры Франции вызвали в МИД из-за связей с Эпштейном
Фото: Eric Bouvet / Getty Images
Фото: Eric Bouvet / Getty Images

Бывшего министра культуры Франции, руководителя Института арабского мира Жака Ланга вызвали в Министерство иностранных дел для объяснений из-за публикаций о его связях с финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в секс-торговле несовершеннолетними. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники в правительстве.

Ранее Ланг говорил, что действовал «наивно» и не знал о судебном прошлом Эпштейна во время их общения. По словам экс-министра культуры, как только «преступный характер» финансиста стал известен, «все отношения были прерваны».

Телеканал также отмечает, что Ланг назвал себя «ошеломленным» тем, что его имя оказалось в уставе офшорного фонда, созданного Эпштейном в 2016 году.

Дочь Ланга в комментарии BFMTV заявляла, что встречалась с Эпштейном несколько раз в период с 2012 года до его смерти в 2019 году, и утверждала, что она и ее отец не знали о его преступлениях.

Газета Le Figaro сообщает, что Ланг должен посетить МИД Франции в воскресенье (8 февраля). По информации издания, в материалах по делу Эпштейна имя Ланга упоминается 673 раза.

Принц Эндрю съехал из Royal Lodge из‑за скандала с Эпштейном
Политика
Эндрю Маунтбеттен-Виндзор

Инвестиционный банкир Эпштейн, признавший вину в организации проституции и осужденный в 2008 году за изнасилование несовершеннолетней, был повторно задержан в США летом 2019-го. Тогда ему предъявили обвинения в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе 2019 года 66-летний Эпштейн покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда.

Ранее стало известно, что бывший президент США Билл Клинтон и экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон дадут показания на закрытых допросах в рамках расследования по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними.

Допрос Хиллари Клинтон назначен на 26 февраля, а допрос Билла Клинтона ожидается 27 февраля.

