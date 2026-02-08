Bild узнал о запрете на вход в бундестаг семерым сотрудникам АдГ

Администрация бундестага отказала в выдаче пропусков семи сотрудникам партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) после федеральных выборов, прошедших в феврале 2025 года, сообщает Bild.

По данным издания, двое из них работают на парламентскую фракцию АдГ, еще пятеро — на отдельных депутатов. Всем семерым запрещен доступ в здания парламента, они также не получают заработную плату. В администрации бундестага подтвердили изданию, что перед выдачей пропусков сотрудники фракций обязаны пройти проверку на благонадежность. При наличии «обоснованных сомнений» в ее результатах в допуске может быть отказано.

Конкретные причины отказа не раскрываются. Ни представители администрации парламента, ни сама фракция АдГ ситуацию не прокомментировали. Проверка на благонадежность, согласно внутреннему регламенту, направлена на обеспечение безопасности и бесперебойной работы бундестага.

Первый парламентский секретарь фракции АдГ Бернд Бауман заявил о намерении оспорить действия председателя бундестага Юлии Клёкнер в суде, назвав произошедшее «очередным случаем дискриминации» партии, не уточнив деталей отказа.

Ранее депутата АдГ Йорга Дорнау задержали по подозрению в нарушении санкционного режима.

По версии следствия, в августе 2022 года Дорнау указал Казахстан в качестве страны назначения телескопического погрузчика, чтобы скрыть его фактическую поставку в Белоруссию, экспорт в которую был запрещен. В Белоруссии депутат владеет крупным сельскохозяйственным предприятием «Цыбулька-Бел».

Задержание произошло в здании саксонского ландтага после того, как парламент большинством голосов поддержал снятие с Дорнау депутатской неприкосновенности. Фракция АдГ выступила против этого решения, заявив о политически мотивированном характере преследования.

В 2024 году Дорнау уже привлекался к ответственности: ему назначили штраф свыше €20 тыс. за некорректное декларирование доходов от бизнеса в Белоруссии и нарушение требований прозрачности.