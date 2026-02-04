Депутата АдГ задержала полиция за отправленный в Белоруссию погрузчик
Депутата партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Йорга Дорнау задержали полицейские по обвинению в нарушении санкций, сообщает Bild.
Следствие считает, что в августе 2022 года Дорнау указал Казахстан как страну назначения телескопического погрузчика, чтобы скрыть его фактический экспорт в Белоруссию, на который действовал запрет.
В Белоруссии он владеет крупным сельскохозяйственным предприятием «Цыбулька-Бел».
Дорнау арестовали в саксонском ландтаге (региональном парламенте) после того, как депутаты большинством голосов поддержали снятие с него парламентской неприкосновенности. «Альтернатива для Германии» выступила против и заявила, что преследование политически мотивировано.
В 2024 году депутату уже выписали штраф более чем на €20 тыс. за то, что он неправильно указал доходы от белорусского бизнеса и нарушил обязательства по обеспечению прозрачности.
