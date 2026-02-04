 Перейти к основному контенту
Депутата АдГ задержала полиция за отправленный в Белоруссию погрузчик

Йорг&nbsp;Дорнау
Йорг Дорнау (Фото: AFD / YouTube)

Депутата партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Йорга Дорнау задержали полицейские по обвинению в нарушении санкций, сообщает Bild.

Следствие считает, что в августе 2022 года Дорнау указал Казахстан как страну назначения телескопического погрузчика, чтобы скрыть его фактический экспорт в Белоруссию, на который действовал запрет.

В Белоруссии он владеет крупным сельскохозяйственным предприятием «Цыбулька-Бел».

Дорнау арестовали в саксонском ландтаге (региональном парламенте) после того, как депутаты большинством голосов поддержали снятие с него парламентской неприкосновенности. «Альтернатива для Германии» выступила против и заявила, что преследование политически мотивировано.

В Германии соратника депутата Европарламента задержали за шпионаж
Политика
Фото:Thomas Lohnes / Getty Images

В 2024 году депутату уже выписали штраф более чем на €20 тыс. за то, что он неправильно указал доходы от белорусского бизнеса и нарушил обязательства по обеспечению прозрачности.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Альтернатива для Германии Германия депутат задержание Белоруссия
