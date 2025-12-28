В Балашихе прохожие спасли двоих детей, провалившихся под лед

Фото: balashikha_life / Telegram

Двое детей провалились под лед на реке Пехорка в Балашихе, их доставили в больницу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

По предварительным данным, братья в возрасте 9 и 11 лет катались с горки рядом с жилым комплексом на улице Яганова вечером 27 декабря, дети провалились под лед.

Школьников успели достать из воды проходившие мимо мужчины. Мальчиков доставили в больницу. По информации телеграм-канала Mash, у детей обморожение средней степени. Двух мужчин, участвовавших в спасении школьников, также госпитализировали с гипотермией.

Балашихинская городская прокуратура организовала проверку и поставила на контроль установление обстоятельств травмирования детей.