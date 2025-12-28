 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Балашихе прохожие спасли двоих детей, провалившихся под лед

В Балашихе госпитализировали двоих детей, провалившихся под лед
Фото: balashikha_life / Telegram
Фото: balashikha_life / Telegram

Двое детей провалились под лед на реке Пехорка в Балашихе, их доставили в больницу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

По предварительным данным, братья в возрасте 9 и 11 лет катались с горки рядом с жилым комплексом на улице Яганова вечером 27 декабря, дети провалились под лед.

Школьников успели достать из воды проходившие мимо мужчины. Мальчиков доставили в больницу. По информации телеграм-канала Mash, у детей обморожение средней степени. Двух мужчин, участвовавших в спасении школьников, также госпитализировали с гипотермией.

В Якутске два человека погибли в провалившейся под лед на Лене машине
Общество

Балашихинская городская прокуратура организовала проверку и поставила на контроль установление обстоятельств травмирования детей.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Балашиха Подмосковье Дети спасение прокуратура
Материалы по теме
Провалившуюся под лед на Лене машину вытащили
Общество
СК завел дело после гибели провалившейся под лед в Химках девочки
Общество
Двое мужчин погибли, провалившись на снегоходе под лед в Якутии
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
FT узнала, для чего Зеленский обсуждает мирный план Политика, 16:30
На ЗАЭС объяснили проведение «важных работ» с локальным прекращением огня Политика, 16:23
Рублев принес сборной мира победу на выставочном турнире в Шэньчжэне Спорт, 16:08
Как ИИ сводит с ума: люди верят, что они избранные и живут в симуляции Социальная экономика, 16:05
В конгрессе США назвали четыре угрозы отношениям с Китаем Политика, 16:01
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
В Балашихе прохожие спасли двоих детей, провалившихся под лед Политика, 15:52
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Михалков отказался раскрыть, кто из его друзей пролил вино на Путина Общество, 15:37
Власти Польши назвали «огромную проблему» в обороне, о которой забыли Политика, 15:34
Папа римский передал Украине 100 тыс. порций супа Общество, 15:32
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
Три человека пострадали при пожаре в автосервисе в Сочи Общество, 15:30
Коростелев не прошел квалификацию в спринте на «Тур де Ски» Спорт, 15:12
В Тверской области загорелся склад на обувной фабрике Общество, 15:04