 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город⁠,
0

В Москве загорелось здание Центрального телеграфа на Тверской улице

Сюжет
Новости Москвы

В центре Москвы на Тверской улице произошел пожар в нежилом здании — на девятом этаже загорелись стройматериалы, сообщила пресс-служба столичного МЧС.

Агентство «Москва» со ссылкой на сообщение МЧС добавило, что пожар произошел в здании по адресу улица Тверская, дом 7. Согласно сервису «Яндекс.Карты», по этому адресу располагается здание Центрального телеграфа.

Здание Центрального телеграфа в Москве — историческое здание и объект культурного наследия. Оно было построено в 1925–1927 годах по проекту архитектора Ивана Рерберга и на протяжении десятилетий служило главным узлом связи столицы.

В центре Москвы загорелась квартира в многоэтажке
Общество

В МЧС добавили, что на месте работают 47 сотрудников и 11 единиц техники. Дальнейшая информация уточняться.

Ранее, 19 ноября, в центре Москвы загорелась одна из квартир в элитном ЖК «Lucky». В МЧС тогда сообщили, что пожар полностью ликвидирован. Ранее в этот же день в отеле Radisson Blue на Самарской улице началось возгорание. До приезда спасателей из отеля эвакуировались 400 человек.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Егор Алимов
Москва улица Тверская историческое здание пожар
Материалы по теме
В центре Москвы загорелась квартира в многоэтажке
Общество
Из отеля Radisson Blue в Москве из-за задымления эвакуировали 400 человек
Общество
В Сургуте при пожаре в магазине произошел взрыв и обвалилась крыша
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 03:24 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 03:24
Аэропорт Самары ограничил полеты Политика, 03:41
Politico сообщило, что жена Зеленского убеждает его уйти из политики Политика, 03:40
В Москве загорелось здание Центрального телеграфа на Тверской улице Город, 03:32
BZ сообщила, что удивленная мирным планом Германия знала о нем с октября Политика, 02:39
Кремль раскрыл, планируется ли разговор Путина и Трампа по мирному плану Политика, 02:32
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Дмитриев назвал мирный план Трампа спасительным для Украины Политика, 02:27
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Третий за ночь аэропорт приостановил полеты Политика, 02:17
Минфин уточнил слова Силуанова о неуплате налога продавцами маркетплейсов Бизнес, 02:14
Минтранс не увидел нужды в получении прав для вождения электросамокатов Общество, 02:08
Мерц заявил, что согласовал с Трампом дальнейшие шаги по мирному плану Политика, 01:35
Трамп заявил о приближении мира на Украине Политика, 01:20
The Guardian узнала о скором визите в Москву делегации генералов из США Политика, 01:09
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00