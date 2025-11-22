В Москве загорелось здание Центрального телеграфа на Тверской улице

В центре Москвы на Тверской улице произошел пожар в нежилом здании — на девятом этаже загорелись стройматериалы, сообщила пресс-служба столичного МЧС.

Агентство «Москва» со ссылкой на сообщение МЧС добавило, что пожар произошел в здании по адресу улица Тверская, дом 7. Согласно сервису «Яндекс.Карты», по этому адресу располагается здание Центрального телеграфа.

Здание Центрального телеграфа в Москве — историческое здание и объект культурного наследия. Оно было построено в 1925–1927 годах по проекту архитектора Ивана Рерберга и на протяжении десятилетий служило главным узлом связи столицы.

В МЧС добавили, что на месте работают 47 сотрудников и 11 единиц техники. Дальнейшая информация уточняться.

Ранее, 19 ноября, в центре Москвы загорелась одна из квартир в элитном ЖК «Lucky». В МЧС тогда сообщили, что пожар полностью ликвидирован. Ранее в этот же день в отеле Radisson Blue на Самарской улице началось возгорание. До приезда спасателей из отеля эвакуировались 400 человек.