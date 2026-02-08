В подмосковном Реутове ввели карантин из-за бешенства

На территории подмосковного Реутова введен карантин из-за бешенства, следует из постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Согласно документу, эпизоотический очаг установлен в пределах дома 4 по улице Молодежная. На территории этого дома запрещено лечение больных животных, а также пребывание посторонних лиц, за исключением персонала, участвующего в ликвидации очага, сотрудников госветслужбы и проживающих.

Вся территория города Реутов признана неблагополучной по бешенству. Также документ запрещает проводить ярмарки, выставки и мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных на территории города.

Отмечается, что животных из Реутова можно вывозить только на убой. Исключение составляют животные, которые были вакцинированы против бешенства в течение последних 179 дней.

В ноябре 2025 года власти Москвы на два месяца вводили карантин по бешенству в районе Щукино. Мэр столицы Сергей Собянин подписал соответствующее распоряжение после подтвержденного случая заболевания у домашнего животного. Очаг заболевания был зарегистрирован в жилом доме по ул. Гамалеи, 19, корп. 1.